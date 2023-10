Jonge atleten MACW scoren op BK voor de jeugd

Na een strenge selectie werden vier jonge atleten van MACW Diksmuide geselecteerd om deel te nemen aan het Belgisch Kampioenschap voor de jeugd. Ze behaalden puike resultaten!

Kasper Famey (13) woont in Woumen, Kjartan Crawat (13) in Merkem, Myrthe De Meyere ( 10) woont in Koekelare en Marieke De Groote in Keiem. Er werden slechts 16 atleten geselecteerd in de hele provincie, voor de jongeren van MACW Diksmuide was het dus een hele eer om te mogen aan deelnemen.

“Bij atletiek zijn er geen categorieën zoals bijvoorbeeld in het voetbal, er bestaat geen 1ste, 2de of 3de provinciale of nationale, het is ook geen ploegsport. Wanneer er iets misgaat of de resultaten minder zijn dan verwacht kan men het niet verhalen op de ploeg. In atletiek kan men enkel en alleen op zichzelf terugvallen, het is een individuele sport die heel wat inspanningen vraagt”, vertelt Fabienne Gheeraardyn voorzitter van MACW en atletiektrainer. “Jongeren die aan atletiek beginnen, moeten een sterk karakter hebben om zich volledig in te zetten voor hun spor. Wat deze jongeren op deze leeftijd al gepresteerd hebben, is zeker bewonderenswaardig. Heel belangrijk is dat de ouders volledig achter hun kinderen staan, anders lukt het echt niet. Er kruipt veel tijd in het naar de trainingen brengen, hen aanmoedigen, kortom altijd voor hen klaar staan.”

Graag prof worden

Myrthe is nog maar een jaar aan het trainen en behaalde de 7de plaats in het hoogspringen en bij de 60 meter. Haar favoriete onderdelen zijn hoogspringen en meerkamp. Myrthe is nog wel jong maar zou het eventueel wel zien zitten om later prof te worden. Marieke werd 6de bij het speerwerpen en 13de bij het discuswerpen. Zij heeft een voorkeur voor speerwerpen , discus en meerkamp. Marieke ziet atletiek als een hobby want zij wil tandarts worden. Kasper werd zowel bij boogschieten als bij discuswerpen 12de en zou heel graag prof worden. Kjartan werd 3de in het speerwerpen en 7de op sprint 80 meter. Zijn favoriete onderdelen zijn sprint, discus en de meer explosieve takken van atletiek. Kjartan werd uitgekozen om bij de regionale werking te starten met stage in Gent. “Als ik echt supergoed ben, dan zie ik een professionele carrière wel zitten, ik train graag en veel en doe het supergraag”, lacht Kjartan. (ACK)