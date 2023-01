Jolijn Verhaeghe focust zich op verspringen en hinkstapspringen: “Ik doe het allebei even graag”

Een jaar was Jolijn Verhaeghe (19) op het BK voor junioren goed voor zilver in zowel het verspringen als hinkstapspringen. Dit weekend neemt de studente kinesitherapie uit Werken deel aan het Vlaams kampioenschap indoor in Gent. “Maar enkel het hinkstapspringen, want maandag heb ik examen.”

Jolijn Verhaeghe is volop aan het studeren als we haar maandagnamiddag aan de lijn krijgen. De Werkense zit in haar tweede jaar kinesitherapie aan de KU Leuven in Brugge. “Na twee jaar moeten we naar Leuven om de resterende drie jaar af te werken”, vertelt Jolijn. “Mijn clubgenote bij AC Houtland, Yorunn Ligneel, studeert ook kinesitherapie. We zijn met velen, maar het is altijd fijn als er iemand zit die je al kent. Het is een richting die me altijd al geboeid heeft, ongetwijfeld door mijn achtergrond in de atletieksport. Later zou ik graag met sporters samenwerken. Dat is zeker iets dat me aanspreekt.”

Plezier staat voorop. Ik wil nog zolang mogelijk aan atletiek doen

Prima jaar

Jolijn heeft op sportief vlak een prima 2022 achter de rug. Zowel op het BK verspringen als BK hinkstapspringen voor junioren (U20) behaalde ze zilver. Op het BK verspringen voor studenten was ze goed voor brons. Op de Vlaamse kampioenschappen alle categorieën behaalde ze dan weer zilver in het hinkstapspringen en werd ze vierde in het verspringen. Haar persoonlijke records bedragen 5m88 (outdoor) en 5m68 (indoor) in het verspringen en 11m95 (outdoor) en 11m71 (indoor) in het hinkstapspringen. Zondag neemt Jolijn deel aan het VK in Gent. Ze zal enkel aantreden in het hinkstapspringen. “Maandag heb ik een examen van het vak psychiatrie. Ik wil niet mijn volledige dag kwijt zijn, dus heb ik een keuze moeten maken. Ik hoop op een medaille, maar de omstandigheden om te trainen zijn verre van ideaal. Ik zal mijn best doen en dan zien we wel waar het schip strandt. Mijn belangrijkste concurrente van vorig jaar bij de junioren is een Waals meisje, dus haar zal ik pas op het BK in februari terugzien. Maar ik treed vanaf nu aan bij de beloften, dus zullen er ook enkele oudere meisjes deelnemen. Het wordt afwachten hoe sterk de concurrentie precies zal zijn. Het niveau zal ongetwijfeld een stukje hoger liggen”, benadrukt Jolijn, die in maart ook aan het BK voor studenten zal deelnemen. Intussen lukt het de Werkense atlete vrij goed om de combinatie tussen sport en studies te maken. “Meestal train ik op woensdagavond, zaterdag- en zondagochtend met de club. Ook dinsdag trek ik soms naar de training, maar meestal heb ik les tot 18 uur en lukt het niet om te gaan. Maar gemiddeld train ik zo’n vier keer per week.” Verspringen en hinkstapspringen staan bekend als moeilijke en blessuregevoelige disciplines. “Snelheid is belangrijk, maar ook springtrainingen en techniek zijn cruciaal. Op vlak van blessures kan ik voorlopig niet klagen. Ik ben nog nooit voor lange tijd buiten strijd geweest.”

Belgisch niveau

Jolijn vindt het moeilijk om haar eigen niveau ten opzichte van de Belgische top te vergelijken. “In mijn eigen leeftijdscategorie was ik vorig jaar de tweede beste, maar tussen de oudere dames zitten er heel wat die al een stukje beter zijn. In het verspringen springen er alleen al twee meisjes van mijn eigen club verder: Maité Beernaert en Laura Ooghe. Wat mijn beste discipline is, kan ik niet zeggen. Ik doe het allebei even graag en vind de afwisseling tussen verspringen en hinkstapspringen heel fijn. Ik wil nog zolang mogelijk aan atletiek blijven doen. Plezier beleven staat voorop en als ik dat met knappe prestaties kan combineren, is dat mooi meegenomen.”