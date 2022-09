Joke Meire kijkt uit naar VK atletiek voor masters

Zaterdag 17 september is er vanaf 9.30 uur het Vlaams kampioenschap atletiek voor masters op de piste van Sport Vlaanderen in Assebroek, in een organisatie van Olympic Brugge.

Joke Meire (39) is bij die Brugse atletiekvereniging jeugdtrainster en jeugdcoördinator. “Ik ben al van mijn achtste aangesloten bij OB en de microbe om wedstrijden te doen is er nog altijd. Zij het nu puur recreatief”, vertelt de leerkracht LO aan het SASK in Sint-Kruis.

In haar leeftijdscategorie neemt de Brugse atlete zaterdag deel aan het discuswerpen en kogelstoten. “Het zijn niet echt mijn disciplines, maar ik sukkel met een chronische achillespeesontsteking. Normaal zou ik deelnemen aan het verspringen of het hordenlopen. Maar dat zit er niet in. Ik ben nog aan het revalideren. Ik ben zaterdag sowieso een ganse dag aanwezig om een handje toe te steken en omdat die sportkriebel toch in mij zal boven komen, heb ik mij ingeschreven.”

300 atleten

De twee werpnummers passen die dag perfect in Joke haar schema. “In het verleden deed ik aan meerkamp. Die variatie vond ik wel leuk, maar door die blessure vrees ik dat die meerkamp er ook in de toekomst wellicht niet meer in zit. Dit vraagt ook naar meer trainen.”

Aan het Vlaams kampioen nemen circa 300 masteratleten deel, aan 14 verschillende disciplines in de diverse leeftijdscategorieën. In discus wil Joke Meire verder werpen dan haar dochter Janne. “Zij is nu pupil. Dat is mijn doel. Zo’n twaalf meter, met een zwaardere discus. En met de kogel ongeveer zeven meter. In het verleden wierp ik nog een meter of acht. Dat zit er niet meer in”, besluit de atlete. Olympic Brugge is begin september aan haar 89ste levensjaar begonnen. Wie kennis wil maken met de werking of één van de disciplines, is op de trainingsdagen van zowel de jeugd als volwassenen welkom om dat eens gratis te proberen. (ACR)