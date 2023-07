Johannes Balbaert naar BK atletiek: “Ik wil proberen om in mijn klasse de T53 te knallen”

Johannes ‘Ultrakid’ Balbaert neemt op zaterdag 29 juli deel aan het BK atletiek in Brugge. Op de piste van Sport Vlaanderen doet hij hopelijk in zijn nieuwe wheeler de 400 en de 800 meter. “Tachtig procent van de wedstrijden die ik nu doe zijn atletiekmeetings met valide atleten.”

In maart 2020, net voor corona, bracht de vanaf de borst verlamde Johannes Balbaert uit Blankenberge, samen met zijn kompaan Nico De Neef, de Ultraman Challenge, een zware driedaagse triatlon in Israël, tot een goed einde. Hij sloot zich daarna aan bij triatlonteam Ohana uit De Haan en deed individueel in Zuienkerke zijn eerste triatlon.

Ondertussen is de Ultrakid zestien jaar en geven ze hem bij G-Sport Vlaanderen de tijd om te bouwen aan een standvastige carrière. Hierbij was het belangrijk dat hij zijn talentenstatuut behaalde, zodat er een team rond hem kon gebouwd worden. “Dit wordt gesteund door Sport Vlaanderen, met een kine, een jaarlijks bezoek aan een sportpsycholoog en een voedingsspecialist. Een elite-atleet ben ik nog niet, maar het gaat alvast de goede richting uit”, vindt Johannes.

“Een financiële ondersteuning zoals bij Be Gold is er niet. G-Sport Vlaanderen zorgt wel voor een trainer. Alles is in Gent te doen. Alle wedstrijdinschrijvingen, alle stages, ook in het buitenland, dien ik met de steun van mijn ouders zelf te betalen.”

Johannes krijgt onder leiding van zijn coach Mieke Van Thuyne kansen binnen het traject topsport. Hij grijpt die met beide handen met een droom om eventueel aan de Paralympics 2028 in Los Angeles te kunnen meedoen.

Debuut

In 2022 maakte hij naast triatlon en basketbal zijn debuut op een internationale atletiekwedstrijd. “Nu probeer ik zaterdag 29 juli in mijn klasse de T53 te knallen op het BK atletiek in Brugge, tussen de andere Belgische toppers. Hopelijk voor het eerst in mijn eigen op maat gemaakte wheeler, die wij dankzij het Fonds Emile Leus en de steun van de vzw Ultrakid Johannes konden kopen”, besluit hij.

(Alain Creytens)