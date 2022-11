Joggingclub loopt voor Warmste Week

Het is stilaan traditie: het loopevenement Route 62 van de Gistelse Joggingclub. Jong en oud kunnen één van de drie afstanden lopen en er is een kinderloop. “We nodigen iedereen uit voor een gezellig loopje, zonder prestatiedrang”, maken voorzitter Hilde Jaecques en secretaris Ilse Desmedt iedereen warm. De opbrengst gaat naar de Warmste Week.

De derde zaterdag van november staat bij veel loopliefhebbers met stip in de agenda genoteerd. Al 27 jaar lang staat dan een groot loopevenement van de Gistelse Joggingclub gepland. Wat ooit begon als een langeafstandsloop van zowat 60 kilometer is geëvolueerd naar een activiteit voor een breed (lopers)publiek.

“Al een jaar of vier doen we met Route 62 mee aan de Warmste Week (de solidariteitsactie van VRT, red.). Vroeger mocht je zelf een goed doel kiezen en pikten we er resoluut een lokaal initiatief uit. Nu mogen organisatoren van Warmste Week-initiatieven niet meer zelf een goed doel selecteren, maar gaat de opbrengst naar het DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema kansarmoede. Enerzijds geeft het goede doel een extra motivatie aan de deelnemers, anderzijds dragen we met de loopclub een mooie boodschap uit”, zo haalt Hilde Jaecques aan.

Drie afstanden

Maar wat is die Route 62 nu precies? “Een recreatieve loopwedstrijd met drie mogelijke afstanden, met vooral op de langste afstand een competitief kantje”, knipogen Hilde en Ilse Desmedt. Zoals de naam al doet vermoeden, vormt de voormalige spoorwegbedding Groene 62 de centrale as. “Er is een één jogging van 4,1 km tot vlak voor Snaaskerke en één korte route van 7,3 km tot in het dorp zelf. De lus van precies 12 km brengt deelnemers helemaal tot in de Schorre op de grens met Oostende. Kijk, we houden van de loopsport en willen iedereen warm maken om met onze club kennis te maken. Voor aanvang van de drie afstanden is er een gezamenlijke kinderloop. Op die manier betrekken we iedereen: in groep, solo, snel of traag.” Onderweg staan twee waterposten opgesteld. De start bevindt zich ter hoogte van de sporthal in de Sportstraat 1. Na de wedstrijd, rond 16.45 uur, zijn er de prijsuitreiking en een tombola met mooie prijzen. Tot en met 12 november kost inschrijven voor de kinderloop 2 euro, voor één van de drie afstanden 8 euro. Nadien kost inschrijven een euro meer, al gaat de opbrengst naar het goede doel. Opvallend: dit loopinitiatief is vooralsnog de enige geregistreerde Warmste Week-actie in Gistel. De Gistelse Joggingclub telt 40 tot 50 actieve lopers. In maart gaat een nieuwe reeks ‘start to run’ van start. (TVA)

Info: gistelsejoggingclub.be.