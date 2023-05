Joachim en Bart leggen driedaagse wandeltocht van 80 kilometer af in één dag: “Lopen is onze uitlaatklep”

Joachim Vanhove (43) uit Westouter en Bart Pauwels (49) uit Abele hebben Triootje Westhoek lopend afgewerkt. Dat is een driedaagse wandeling van 80 kilometer. Het duo besloot om het traject lopend en in één dag af te leggen. Ze deden daar 7 uur en 23 minuten over. “Waarom? Voor het plezier. We verleggen graag onze grenzen”, zegt Joachim.

“Uitdagingen opzoeken. Dat is iets wat Bart en ik gemeen hebben”, zegt Joachim Vanhove (43) uit Westouter. Hij is technieker. Zijn loopcompaan Bart Pauwels (49) woont in Abele en is zaakvoerder van Finfacts. Het duo leerde elkaar kennen bij loopclub de Lokerhoekers. “Lopen is onze uitlaatklep en we verleggen graag onze grenzen. We lopen al zo’n tien jaar. Bart baskette vroeger en ik voetbalde. We zijn altijd wel sportief geweest.”

7 uur en 24 minuten

“Zouden we het driedaagse wandeltraject Triootje Westhoek eens op één dag lopen? Die vraag stelde Bart plots en we gingen ervoor. Triootje Westhoek is een uitgestippeld driedaags wandeltraject van zo’n 80 kilometer. Het verbindt Poperinge, Ieper en Heuvelland met elkaar. Na heel wat trainingen waagden we er ons aan op Hemelvaartdag. Om 7 uur ‘s morgens begonnen we eraan op de Grote Markt van Poperinge. Beetje zon en wind, niet te warm.. We konden het eigenlijk niet beter hebben”, vertelt Joachim.

(Lees verder onder de foto.)

Langs het traject waren er aanmoedingsborden en bij aankomst kregen we een zelfgemaakte medaille in handen. © gf

“Op verschillende delen van het traject werden we aangemoedigd door familie en vrienden. Medelopers vergezelden ons voor enkele kilometers. De bevoorrading werd verzorgd door Bart zijn partner en kinderen. Er was begeleiding, er stonden supporters langs de weg… Er waren aanmoedingsborden en bij aankomst kregen we een zelfgemaakte medaille in handen. Wie liepen door de mooie Westhoek en dat voor 80 kilometer. We deden er 7 uur en 23 minuten over. We liepen aan een tempo van 11 km/u. en dat valt best wel mee”, zegt Joachim.

Persoonlijke uitdaging

“Het was een persoonlijke uitdaging voor ons allebei. We zoeken altijd een uitdaging en we willen kijken hoe ons lijf reageert. Hoe mijn lijf reageerde op die 80 kilometer? Best goed. Vrijdagmorgen liep ik 10 kilometer in 55 minuten, om de benen wat los te gooien. Als je traint voor zo’n afstanden raakt je lichaam dat gewoon.”

Triootje Westhoek lopend en in één dag afleggen, is niet de eerste uitdaging die Bart en Joachim aangingen. “We liepen al halve marathons, marathons.. We liepen de Transalpine Run2, dat is twee dagen in de Alpen. Het is een voorsmaakje van de volledige Transalpine Run. We waagden ons ook al aan One More Loop voor Kom op tegen Kanker. Daarbij loop je elk uur één rondje van minimum 6,7 kilometer tot je niet meer kan. Toen legden we ook 100 kilometer af in één dag.”