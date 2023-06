Jeugdmeeting bij HAC

Op pinkstermaandag heeft Houtland Atletiekclub op het stedelijk sportstadion Benny Vansteelant een jeugdmeeting in het kader van de Rubenscup georganiseerd. In de voormiddag traden de kangoeroes aan (uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar), samen met de benjamins (uit het tweede en derde leerjaar). In totaal ging dat om een 50-tal jongens en meisjes, waaronder 20 van thuisclub HAC. In de namiddag was het de beurt aan de pupillen (vierde en vijfde leerjaar) en de miniemen (zesde leerjaar en eerste secundair). Hiervoor daagden 167 jonge atleten uit negen verschillende West-Vlaamse clubs op, waaronder liefst 54 HAC-leden. Het was zonnig weer, maar er stond een strakke wind. HAC-miniem Thibault Boone verbeterde het clubrecord verspringen met 6 cm en bracht het op 5,38 meter. Hij won ook nog de 150 meter in 19”20, eveneens een nieuw clubrecord. Op de foto een grote delegatie van de HAC-aanwezigen. (foto JS)