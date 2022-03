Jeugd KAVR is opgetogen met wedstrijden

De jeugd van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare is heel blij dat er voortaan weer wedstrijden worden georganiseerd, zoals onlangs het geval was in Veurne.

We zien een enthousiaste bende, met boven van links naar rechts: Mila Vervacke (tweede bij de miniemen), Mattis Saint-Germain (eerste bij de miniemen), Lena Reddé (13de bij de miniemen), Noor Dewitte (tweede bij de pupillen) en Ilone Maes (tiende).

Onder van links naar rechts herkennen we Ada Liebaert (kangoeroe), Ceriel Liebaert (17de bij de pupillen), Klaas Hoverbeke (derde bij de pupillen) en Briek Depont (22ste bij de miniemen). (FD)