Jerome Kindt (KAVR) naar Brusselse Youth Memorial: “Ik droom stiekem toch van een podiumplaats”

Het is de droom van elke jeugdatleet om zich ooit te meten met wereldsterren op de Memorial Van Damme. Jerome Kindt (17) is alvast goed op weg om zijn droom te verwezenlijken, want hij werd geselecteerd om in het voorprogramma, de Youth Memorial, aan te treden.

“De voorbije maanden liep ik met 3’56” de tweede beste tijd van het jaar in België op de 1.500 meter en met 1’57” op de 800 meter sta ik ook in de top tien bij de scholieren. Op basis van deze resultaten mag ik deelnemen. Mijn voorkeur gaat naar de 1.500 meter omdat dit de afstand is waar ik het best op presteer, het is een combinatie van snelheid en uithouding”, vertelt Jerome Kindt.

Deelname als doel

“Mijn beste tijd op de 1.500 meter liep ik op een meeting in Oordegem. Bij een eerste wedstrijd verbrak ik mijn persoonlijk record en liep ik voor het eerst onder de vier minutengrens. Het bleek meteen een KAVR-clubrecord. De week erop liep ik nogmaals in Oordegem en deed ik er nog eens twee seconden af met een tijd van 3’56”. Mijn laatste 500 meter maakte bij de wedstrijden telkens het verschil. Ik heb een goede eindsprint in de benen.”

Het wordt een intense wedstrijd met de beste jonge atleten van België

“In Oordegem worden de wedstrijden gelopen met alle categorieën door elkaar, vanaf de scholieren tot senioren. In een sterke reeks zijn de kansen om je persoonlijk record scherper te stellen natuurlijk veel groter, want de concurrentie tilt je naar betere prestaties. Mijn voorkeur gaat weliswaar naar de 1.500 meter, maar in het Koning Boudewijnstadion zal ik deelnemen aan de 1.000 meter, het enige afstandsnummer op de Youth Memorial.”

“Ik had mezelf een deelname aan de Youth Memorial als doel gesteld. Ik heb daar naartoe gewerkt met mijn trainers Evy en Thijs. Ik heb veel te danken aan mijn begeleiders, en ook aan mijn clubgenoten van de afstandsgroep, waarmee ik op stage ging naar Portugal.”

Toekomstplannen

“Op de Youth Memorial lopen we met 16 atleten en die zijn allemaal geselecteerd op basis van hun jaarprestatie. Het wordt een intense wedstrijd met de beste jonge atleten van België. Stiekem droom ik van een podiumplaats. Heel mijn familie komt supporteren en dat vind ik leuk”, vertelt Jerome.

“Ik wil in de toekomst het hoogst haalbare bereiken. Alexander Doom van onze club heeft bewezen dat dit kan als je voldoende talent en doorzettingsvermogen hebt. Een week na de Youth Memorial denk ik aan het Belgisch kampioenschap 1.500 meter in Lebbeke, waar ik zeker een podiumplaats ambieer”, verklapt hij. Na het BK komt er tijd vrij voor zijn andere hobby’s: basketbal spelen bij de U18 van Wytewa Roeselare en lid bij Scouts Parsifal Rumbeke. (FD)