Jerome Kindt (17) maakte in 2022 furore in atletieksport: “EK veldlopen in Brussel zit in mijn achterhoofd”

Zondag loopt Jerome Kindt (17) zijn eerste BK veldlopen als junior. Twaalf maanden geleden behaalde de Rumbekenaar van AVR brons bij de scholieren. “Het EK in Brussel zit in mijn achterhoofd.”

Jerome Kindt komt uit een sportieve familie, want ook broer Robin en zus Emma waren in hun jeugdjaren sportief. “En mijn vader was een goeie gymnast aan de ringen en studeerde lichamelijke opvoeding, maar moest die studie door zijn gescheurde kruisbanden stopzetten”, vertelt Kindt. “Zelf combineerde ik atletiek lang met basketbal, maar sinds vorig jaar ben ik daarmee gestopt. In het begin, als miniem, proefde ik van alle disciplines: sprint, afstandsnummers en meerkamp. Ik twijfelde lang tussen die twee laatste disciplines, want speerwerpen deed ik graag en ook verspringen lag me. Finaal koos ik toch voor de afstandsnummers, omdat ik daarin het best was.”

Progressie

Kindt boekte de voorbije jaren een mooie progressie. “In het tweede middelbaar, als cadet, haalde ik nog nipt de top twintig op een BK, maar in het seizoen 2019-2020 zette ik een grote stap vooruit. Ik behaalde enkele podiumplaatsen in crossen, won net voor corona mijn eerste wedstrijd en werd achtste op het BK. Toen had ik voor de eerste keer het gevoel dat ik meespeelde. De zomer erna verliep nog beter. Op het Vlaams kampioenschap 1.500 meter behaalde ik zilver.” Kindt werd almaar beter. “Als eerstejaarsscholier werd ik op de piste verrassend vierde op het BK 1.500 meter. Ik voelde dat ik het jaar erna alleen maar beter kon worden. Dat is ook gebleken. Op het BK veldlopen behaalde ik brons, op het BK 1.500 meter was ik goed voor zilver. Nochtans had ik het in het veld in eerste instantie wat moeilijker. Dat lag aan de langere afstanden. Ik speelde toen nog basketbal en had te weinig kilometers in de benen. In de zomer liep ik een clubrecord op de 1.500 meter en zette ik de beste Belgische tijd bij de scholieren neer: 3’56”13. Ik werd ook tweede op de Memorial Van Damme.”

Dit is het eerste jaar dat ik geen basket meer speel

Top 15 op BK

Kindt wordt bij AVR begeleid door Evy Pieters en Thijs Vandermeersch. “Het is vooral dankzij hen dat ik zoveel verbeterd ben. Door hun schema’s met aerobe en anaerobe tempo’s boekte ik veel progressie. Evy en Thijs hebben een groot aandeel in mijn resultaten.” Zondag loopt Kindt zijn eerste BK veldlopen als junior. “Het is mijn eerste winter zonder basketbal, maar de afstand bedraagt nu wel 6,5 km. Tot nu toe bleek dat moeilijk voor mij. Ik zie dit BK vooral als een training, want ik loop tegen jongens die al meer dan 100 km per week trainen. Dat kan ik nog niet. Dat mag ook niet, want anders zou ik vlug geblesseerd raken. Een plaats in de top 15 is het doel. Dat moet mogelijk zijn, want in Diest eindigde ik onlangs als 15de Belg.” Komende zomer mikt de atleet van AVR op een sterk pisteseizoen. “Met als doel een zo snel mogelijke tijd”, zegt de leerling wetenschappen-wiskunde aan de Roeselaarse Broederschool. “Een nieuw persoonlijk record onder 3’50” moet mogelijk zijn. Vanaf september zal ik sowieso aan de universiteit beginnen te studeren, maar ik wil de atletieksport op een hoog niveau blijven uitoefenen. Ik wil mikken op de grotere kampioenschappen. In december van dit jaar vindt het EK veldlopen in Brussel plaats. Thijs en Evy hebben dat al met mij besproken. Deze winter moet ik de langere afstanden nog gewoon worden, maar zij zien dat EK als een mogelijk doel als ik op dezelfde manier blijf evolueren.”