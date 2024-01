Janica Timperman (17) pakt twee keer goud op PK indoor

In de Baljuwstraat in Reningelst woont het atletiekgezin Timperman. Zowel vader Benny, moeder Annie en kinderen Janica, Thibo en Elena zijn aangesloten bij AC Hoppeland. Janica (17) is de oudste van de drie kinderen. Ze kwam met twee gouden medailles huiswaarts van het PK indoor in Gent.

“Ik nam voor het eerst deel aan het hoogspringen en sprong 1,25 meter, meteen goed voor een PR dus. Op de 1.500 meter won ik eveneens goud, daar liep ik 18 seconden sneller dan mijn vorige besttijd (6’13”22”’)”, vertelt ze.

Met dank aan coach

“Het was super om twee keer goud te kunnen pakken. Dit heb ik te danken aan mijn coach Steven Vandenbussche. Hij zorgt voor een uitstekende begeleiding. Ter voorbereiding liep ik de halve marathon in Brugge en stratenlopen in Tielt en Roeselare. Ik slaagde erin om een PR neer te zetten op de 5 en de 10 kilometer. Mijn broer won zilver in het hoogspringen en brons in het kogelstoten en Elena haalde een vierde plaats in het hoogspringen en een zesde in het kogelstoten.”

Vorig weekend nam ze ook deel aan het PK veldlopen in Ieper. “Daar werd ik vijfde op de 5.900 meter in een tijd van 31 minuten. Ook Thibo en Elena namen deel in Ieper. Het was een mooie dag, want ik ben een grote supporter van Eli Iserbyt. Hij werd diezelfde dag voor het eerst Belgisch kampioen veldrijden in Meulebeke. Zondag start ik in de veldloop in Veurne en later volgen nog Poperinge en het Vlaams kampioenschap in Diest.”

Triatlon

Janica beperkt zich niet enkel tot atletiek. “Vorig jaar deed ik mijn eerste triatlon in Poperinge en die won ik. Ook dit jaar wil ik hieraan meedoen, net als de eerste editie van de duatlon in de Hoppestad”, aldus de leerlinge van het zesde middelbaar in het Lodewijk Maeke Blyde-college en daar sociaal-technische wetenschappen volgt. Ze is ook trainster bij AC Hoppeland.

“Ik ben trainster van de kangoeroes en de benjamins. In de vakantieperiodes geef ik kampjes. Je mag wel zeggen dat de club een tweede thuis is. Naast het sporten, speel ik nog dwarsfluit.”