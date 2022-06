Jan Carly uit Poperinge verovert goud en zilver op het BK voor masters: “Ideale voorbereiding op het WK”

Afgelopen weekend vond in Brugge het BK Masters atletiek plaats. Jan Carly (44) van FLAC Ieper veroverde goud op de 400 meter horden en werd tweede in het hoogspringen. Tijd voor een kennismaking.

De 44-jarige Carly ging dit weekend met twee medailles naar huis en daar is hij best fier op. “Ik ben tevreden dat al het harde werken loont”, vertelt Carly. “Ik ben op mijn zevende gestart met atletiek en ben er nog steeds dol op. Het is niet de eerste keer dat ik eremetaal verover op een Belgisch kampioenschap, maar het blijft toch wel speciaal. De 400 meter horden is mijn favoriete discipline. Toen ik nog scholier was, heb ik besloten om mij op het hordelopen te focussen en daar heb ik tot op de dag van vandaag nog geen spijt van..”

Meerkamp

“Toen ik vijftien jaar was, kreeg ik een meerkampopleiding en vond ik de springnummers ook wel altijd fijn om te doen. Maar als scholier vielen de resultaten wat tegen op de springnummers en toen heb ik de keuze gemaakt om die combinatie niet meer te doen. Af en toe maak ik nog eens een uitzondering.”

Trainen op de club

Carly is aangesloten bij FLAC Ieper en is regelmatig op de club terug te vinden. “Ik train een viertal keer per week. Ik ben het liefst aanwezig op de club. Daar kun je veel beter snelheid en weerstand trainen. Op je eentje is dat moeilijker. Je hebt collega’s nodig die je naar een hoger niveau tillen. In de jeugdlichtingen was ik aangesloten bij KAV Roeselare, omdat ik vandaar afkomstig ben. Samen met mijn vrouw ben ik naar Poperinge verhuisd en daarom heb ik beslist om in Ieper te gaan trainen.”

Hoelang gaat Carly nog door? Het lichaam wil namelijk niet altijd meer mee. “Dat is een vraag die ik veel krijg”, lacht hij. “De laatste jaren heb ik veel last van achillespeesontstekingen. Dit seizoen mag ik evenwel wel niet klagen, want ik kan meestal pijnvrij lopen. Ik voel dat ik een deel van mijn explosiviteit kwijt ben gespeeld, maar dat is normaal. Ook het alom gekende virus zal een rol gespeeld hebben. De trainingen gingen geruime tijd niet door en ook de wedstrijden werden afgelast.”

WK Masters

Het volgende grote doel van Jan is het WK voor masters. “Het BK is een ideale voorbereiding op het WK. Daar wil ik nog beter zijn en hopelijk kan ik met een mooi resultaat huiswaarts keren.”