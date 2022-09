Jade Cuvelier kroont zich tot Belgisch kampioen verspringen

Het voorbije weekend had in Lebbeke in Oost-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap atletiek voor cadetten en scholieren plaats. Jade Cuvelier behaalde een gouden medaille in het verspringen bij de cadetten meisjes. Een opsteker voor de 15-jarige Brugse atlete die terugkomt na een enkelblessure en straks in oktober de overstap maakt naar de scholieren. “Als meerkampster is verspringen mijn beste discipline. Ik sta als eerste in België en dus was de kans groter om hierin te winnen”, opent de kampioene.

Jade Cuvelier begon in 2016 met atletiek bij Olympic Brugge. Twee jaar later sloot ze zich aan bij KAA Gent Atletiek in De Pinte. Ze wil er alles op de meerkamp zetten. Op de voorbije Vlaamse en Belgische kampioenschappen indoor behaalde ze telkens goud en het was de bedoeling die prestaties outdoor te evenaren, maar in augustus raakte ze geblesseerd en moest Jade die kampioenschappen links laten liggen. Ze was dan ook bijzonder ontgoocheld. “Ik had een beetje op een domme manier mijn voet verzwikt. Ik heb er enorm van afgezien. Het BK meerkamp vormde mijn hoofddoel dit seizoen. Ik had er de ganse winter en zomer naar toe gewerkt. Die blessure is nu gelukkig volledig hersteld, al blijf ik voorzichtig.”

De nationale titel in het verspringen geeft Jade haar outdoor seizoen toch wat kleur. Ze sprong in Lebbeke 5m79, goed voor een nieuw persoonlijk record en de vijfde nationale prestatie aller tijden. “Voordien was het 5m73, daarom was het toch een beetje een verrassing dat ik zo’n afstand kon springen. Maar ik had er vertrouwen in, net als mijn trainers Melanie en Sammy. Zij geloofden erin. Mijn volgende streefdoel is nu 5m80.”

De dames junioren van Houtland AC liepen naar goud op de 4×100 meter. © (Foto GF)

Jade trekt vier keer per week naar haar club in Gent om te trainen. Voor korte sprint, kogelstoten, horden, speerwerpen en verspringen, met tussendoor ook stabilisatieoefeningen. “Om dit alles nog beter te combineren studeer ik nu aan de Richtpunt campus Gent. Ik doe er wellness en lifestyle”, aldus Jade nog eens alles wil zetten op het provinciaal kampioenschap meerkamp, komend weekend in Deinze. “Op het BK heb ik mij een beetje pijn gedaan aan mijn quadriceps. Maar dat komt deze week wel goed”, besluit Cuvelier.

Nog in Lebbeke was er een gouden plak bij de cadetten voor Manon Beernaert van Houtland AC. Zij was de beste Belgische met de discus met een worp van 35m93. Haar clubgenoten Jolijn Verhaeghe, Yorunn Ligneel, Lore Louagie en Libelia Vincke zorgden twee weken terug bij de junioren voor een nieuw provinciaal record op de 4×100 meter. Ondanks een lichte kwetsuur bij Lore Louagie stond er geen maat op de estafetteploeg en snelden zij in 48’54 naar de Belgische titel. Net als Dario Helsmoortel (HAC) bij de cadetten in het hink-stap-springen, met 12m01. Voor Hermes Club Oostende (HCO) was er dan weer een eerste plaats voor Willem Renders (AV Jabbeke) op de 1.500 meter in 4:06’97. (ACR)