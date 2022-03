Jade Cuvelier (14) zet alles op carrière als meerkampster

Ze is veertien, heeft in haar prijzenkast ruim honderd medailles hangen, en mikt hoog: de Brugse Jade Cuvelier wil een atletiekcarrière uitbouwen als internationale meerkampster. Daarvoor trekt ze nu al vier keer per week naar Gent, en volgend jaar wil ze op internaat in de topsportschool aldaar. “Het is hard trainen en het advies van mijn trainers en mijn ouders volgen.”

BRUGGE- Jade Cuvelier heeft in haar prijzenkast ruim honderd medailles hangen. Daar kwamen er met de jaarwisseling nog enkele bij. “Misschien wel de belangrijkste tot nu toe, bij de cadetten”, vertelt de Brugse meerkampatlete.

Jade Cuvelier begon met atletiek in 2016, bij Olympic Brugge. Twee jaar later sloot ze zich aan bij KAA Gent Atletiek in De Pinte, waar ze binnen de VAL begeleid wordt door Fernando Oliva, de coach van meerkampster Noor Vidts (vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio vierde), en door Melanie Moreels en Hendrik Hauttekeete, de ouders en trainers van de negentienjarige meerkamper Jente, die al een wereldrecord vestigde in zijn leeftijdscategorie. Het is duidelijk: de veertienjarige Brugse atlete wil alles op de meerkamp zetten. Haar persoonlijke records op de zes disciplines zijn: 5m56 (ver), 8’98” (horden), 1m58 (hoog), 11m42 (kogel), 34m60 (speer) en 2:23’ (800m).

Op de voorbije Vlaamse en Belgische kampioenschappen indoor behaalde ze telkens goud. “Uiteraard is het de bedoeling om die prestaties ook dit jaar te evenaren. Ik wil tonen dat ik er sta, dat ik kan bevestigen. Het is hard trainen en het advies van mijn trainers en mijn ouders volgen.”

In oktober maakt Jade de overstap naar de scholieren, een hoger niveau en – met de 200 meter erbij – voor de echte zevenkamp. “Dan kan ik voor buitenlandse tornooien geselecteerd worden.”

Jade is in het Spaanse Marbella geboren. Op driejarige leeftijd kwam ze met haar vader Pascal Cuvelier naar ons land. Ze loopt school in Stamina in Assebroek, waar ze in haar sportieve keuzes volop wordt gesteund. Zo trekt ze vier keer per week naar Gent om te trainen.

Topsportschool

“Dinsdag voor korte sprint, op woensdag voor kogel en horden, op donderdag of vrijdag voor speerwerpen en verspringen, met tussendoor ook stabilisatieoefeningen. Om alles nog beter te kunnen combineren, zou ik na de zomer naar de topsportschool en op internaat in de Gentse Voskenslaan willen gaan.”

Brugge stelt zich kandidaat voor het EK voor junioren in 2025. “Ik ben dan een eerstejaars. Het zou mooi zijn mocht ik er dan in eigen stad bij zijn.” (Alain Creytens)