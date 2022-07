Jacques Borlée zal Alexander Doom zaterdag waarschijnlijk aan de kant laten voor de reeksen van de 4×400 meter. “Wellicht zal hij rust krijgen, maar we gaan dat de volgende dagen pas beslissen”, verklaarde de coach van de Tornados donderdag. Doom liep op het WK in Oregon al drie wedstrijden (gemengde aflossing en reeksen en halve finales 400 meter).

Julien Watrin en Kevin en Dylan Borlée lijken wel certitudes. “Julien loopt normaal zowel de reeksen als de finale. Ook Kevin is klaar om beide races te lopen. Daar hebben we ook op getraind.”

Op het vorige WK werden de Tornados derde. Ook nu is de finale halen het doel. “We zijn goed voorbereid en hebben er zin in. Ik heb er vertrouwen in dat mijn atleten er zullen staan als het nodig is. En we hebben Kevin, hij is een echte killer in de aflossing.”

Na de Verenigde Staten – “zij zijn buiten categorie” – ziet Borlée de Dominicaanse Republiek, Botswana, Jamaica en Zuid-Afrika als de belangrijkste concurrenten. “Daarnaast denk ik dat ook Frankrijk goed kan presteren, Nederland lijkt me dan weer wat minder sterk dan vorig jaar.”

Kopzorgen

Sommige concurrenten van de Belgen hebben wat kopzorgen. “Misschien kunnen we daar wel van profiteren. “De Dominicaan Lidio Andres Feliz deed het individueel en in de gemengde aflossing niet goed en ook de Botswaan Isaac Makwala blijkt niet in vorm. De Jamaicaan Nathon Allen blesseerde zich en de Zuid-Afrikaan Wayde Van Niekerk lijkt problemen te hebben met de opeenvolging van wedstrijden. Maar me moeten vooral van onze eigen sterkte uitgaan. We kunnen bouwen op onze ervaring. Dat gaat een grote rol spelen. Hier hebben we ook al mooie dingen laten zien. Kevin liep zijn tweede tijd van het seizoen en Dylan de tweede in zijn carrière. Bovendien doet Jonathan Sacoor (lang ziek geweest door COVID-19) het op training ook weer goed.”