Izegemse atletiekclub organiseert eerste ‘Ivac Loopt’: “Voor iedereen, en voor de toekomst van onze club”

De vzw Ivac organiseert op zaterdag 17 september voor het eerst ‘Ivac Loopt’. Deze loopwedstrijden vinden plaats in Kachtem. De vereniging hoopt dat heel sportief Izegem zijn beste beentje komt voorzetten, voor de toekomst van het evenement én de club.

“Door corona zijn enkele edities van onze Izegemse Kastelenloop niet doorgegaan en zijn er enkele leden en vrijwilligers afgehaakt. Een trend waarmee veel verenigingen worstelen”, betreurt Ivac-voorzitter Koen Vandommele. “Logistiek was het voor Ivac niet meer mogelijk om de Kastelenloop te organiseren. Ook de afwezigheid van kleedkamers en douches was een heikel punt.”

“Toch wilden we als vereniging nog altijd naar buiten komen met een evenement waarop iedereen welkom is. We kozen voor ‘t SoK in Kachtem omwille van de logistiek betere omstandigheden, zoals een polyvalente zaal, een bar, en kleedkamers en douches. Ook is er gratis bewaring van de sporttassen tijdens de loop voorzien.”

Kortere afstanden

“Financieel waren de laatste jaren ook geen hoogvlieger. We wilden dat niet compenseren door extra lidgeld te vragen en ook niet door onze sponsors extra lastig te vallen. Door enkele wijzigingen in de voorbereiding ligt het budget een stuk lager, maar de atleten zullen dat niet merken. Ook het deelnametarief werd behouden en is zelfs gezakt voor de langste afstand. Bovendien zijn lopers en supporters vanaf 13 uur welkom in de zaal, voor een drankje en een taartje.”

Hopelijk komt het sportieve Izegem af

“Om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken, hebben we gekozen voor kortere afstanden. Voor gelegenheidslopers mag de drie kilometer geen hindernis vormen. Zes kilometer is ideaal voor wie onlangs met de sport gestart is of voor snelle mannen en vrouwen. Met de twaalf kilometer bieden we een wedstrijd die voor tienkilometerlopers een uitdaging kan zijn – en uiteraard kunnen de geroutineerde afstandslopers het onder elkaar uitvechten wie de beste is. Van iedere wedstrijd worden de winnaars na afloop gehuldigd. Alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een naturaprijs. De winnaars krijgen een extra aandenken.”

“Inschrijven kan via onze website www.ivac-izegem.be. Je vindt ook informatie op onze Facebookpagina ‘Ivac Izegem’ en evenementpagina ‘Ivac loopt’. Inschrijven kan nog op de dag zelf, maar vooraf inschrijven is voordeliger. Tot 10 september betaal je acht euro, op de dag zelf tien euro. Voor houders van een vrijetijdspas is er vijftig procent korting.”

“Je op de dag zelf inschrijven kan vanaf 13 uur. De drie wedstrijden starten samen om 15 uur. De prijsuitreiking begint om 17 uur. Hopelijk komt het sportieve Izegem met zijn vele verenigingen erop af en kunnen we deze loop en bij uitbreiding onze club een toekomst geven.” (RV)