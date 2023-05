Inschrijvingen Highlandrun gaan op 1 juni van start

Op 1 juni vanaf 20 u. gaan de inschrijvingen open voor de Highlandrun op en rond de Kosmos in Westouter. De obstakelrun krijgt dit jaar met Mondi een nieuwe naamsponsor. “Als één van de grootste bedrijven in de regio vinden wij het als Highlandrun team belangrijk dat we ook hen in de kijker brengen. Onze volledige team en vrijwilligers komen uit de streek dus we willen onze focus op de regio leggen”, legt Cedric Gryson uit.

De datum werd voor deze editie een week vroeger geplaatst. De Highandrun vindt dit jaar plaats op 23 september voor de kinderen en op 24 september voor de volwassenen. “Dit hoofdzakelijk voor onze vrijwilligers. Er was een te groot aantal die de andere weekends bezet waren”, legt Cédric Gryson uit.

Kartje Kilo

Voor de Mondi Highlandrun mogen dit jaar opnieuw 1500 volwassen en 350 kinderen deelnemen. “We zullen ook dit jaar onze focus leggen op de toeschouwers en hen een belevenis bezorgen dat men niet zal vergeten. Iedereen is welkom en kan gratis de village bezoeken. Om de sfeer er in te krijgen zal ‘Kartje Kilo’ ons ook terug vergezellen. De legendary mudpits zullen een update krijgen en veranderen van locatie. Dit jaar zijn er wel geen Highland Darts, want we willen onze focus houden op de run.”

De Highlandrun wordt ook dit jaar dé ultieme obstacle ervaring voor elke liefhebber van sport, hoogtemeters en gigantische hoeveelheden modder. “Dit alles bieden we aan in een unieke setting”, weet Cédric Gryson. “De Rodeberg in het prachtige Heuvelland vormt ons speelterrein.”

Er worden twee trajecten uitgetekend, een traject van 6 km met 10 hindernissen en een traject van 12 km met 20 hindernissen. “En dit in combinatie met bakken modder waardoor de inspanning nog zoveel zwaarder zal wegen.” (MDN)

Inschrijven via www.highlandrun.be