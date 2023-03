Imke Desmet (KAVR) houdt van meetings: “De sfeer is er altijd goed”

Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare trok onlangs met 26 jeugdatleten, waaronder ook de 12-jarige Imke Desmet, naar de Indoormeeting in Gent. “Ik doe graag mee aan de jeugdmeetings. De sfeer is altijd heel goed. In Gent liep ik 9”28 op de 60 meter spurt en werd daarmee 46ste op 103 deelnemers. Ik stootte de kogel 6m07 ver en werd 38ste. Maar mijn beste prestatie behaalde ik in het verspringen: 3m79 ver en 21ste. Ik ben heel blij met mijn nieuw persoonlijk record in het verspringen, maar op de 60 meter en het kogelstoten deed ik eind december beter met 9”21 en 6m90”, blikt Imke terug. “Ik wou graag atletiek doen en mijn ouders beslisten drie jaar geleden om mij aan te sluiten bij KAVR. Mijn papa is ook ooit een tijdje lid geweest van de club, maar zowel papa als mama hebben in hun jeugd altijd aan karate gedaan. Dit doen ze nu niet meer, ze zijn nu fietsers. Ze zitten beiden in een fietsclub in Hooglede. Naast atletiek doe ik ook nog één uur per week tabata, een intensieve intervaltraining in Dansschool Dançar en wekelijks trek ik naar de Chiro bij de Kadullekes in Hooglede.”

Sportieve herinnering

“Weet je, toen ik voor het eerst hoogspringen deed op een wedstrijd bij de pupillen won ik meteen. Ik had dat helemaal niet verwacht! Ik sprong 1m25 op de Jeugdcup West in Waregem! Het blijft een fantastische sportieve herinnering. Vorig jaar op de Rubens Cup in Roeselare verbeterde ik mijn PR tot 1m30. Ik werd toen 5de in de categorie miniemen. Ik wil iedere wedstrijd mijn beste prestaties verbeteren. Ik kijk graag naar atletiek en veldrijden op de televisie. Ik supporter voor Nafi Thiam in de atletieksport en voor Wout Van Aert in het veldrijden”, vertelt Imke. “Elk jaar neem ik ook deel aan de Crosscup in Roeselare. Ik eindigde 19de in 2021 en 18de in 2022. Niet slecht, maar ik hou meer van de jeugdmeetings in de Topsporthal en de pistemeetings in de zomer. Al die modder in de crossen! Mama heeft al werk genoeg met mijn kledij als ik thuiskom van de Chiro!” (FD)