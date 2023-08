Imani Claeys (12) mikt op de 400m: “Ik leg de lat hoog: ik droom van de Olympische spelen”

Imani Claeys is tweedejaarsminiem en start in september haar tweede jaar aan de RHIZO Sportschool in Kortrijk. Ze heeft voor zichzelf een missie uitgestippeld met als doel: deelnemen aan internationale kampioenschappen, ja zelfs de Olympische Spelen.

“Ik heb al altijd sport gedaan”, vertelt Imani, die op 9 december dertien jaar wordt. “Ik ben begonnen met vier jaar ballet, daarna deed ik vier jaar volleybal. Twee jaar lang heb ik volleybal gecombineerd met atletiek bij de Vrije Sporters. Uiteindelijk werd het atletiek. Mijn papa stapte over naar de Vlaamse Atletiek Liga, en ik werd lid van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare. Enkele atletes van de Vrije Sporters met wie ik vroeger geregeld trainde, zoals Daglinde Cools en Ilone Maes, hadden die stap al gezet. Ik leg voor mezelf de lat heel hoog. Ik droom ervan om ooit aan Europese kampioenschappen en de Olympische Spelen te kunnen deelnemen.”

“Mijn voorkeur gaat vooral uit naar de spurtnummers. Daarin heb ik al mooie overwinningen behaald: eerste in Burcht op de 80 meter in 10”32 en op de 300 meter in 49”40, eerste in Maldegem op de 80 meter in 10”23, en eerste in de Beker van Vlaanderen op de 300 meter in 45”13. Op het PK werd ik derde op de 80 meter.”

Samen is nog toffer

“Ik ben supertrots op die prestaties, maar mijn mooiste sportieve herinnering houd ik over aan de Buffalo indoormeeting in de Topsporthal in Gent. Ik was startloopster van de 4x200m-ploeg van K.A.V.R., en Lena Reddé, Aurelie Boddin, Mila Vervaeke en ik hebben toen een nieuw clubrecord gelopen: 1’58”75. We waren echt in de wolken! Samen zo’n prestatie neerzetten is fantastisch! Daarom ben ik ook weg van de wedstrijden voor de Beker van Vlaanderen. Het samenzijn met je mede-atletes, samen de warming-up doen, supporteren voor elkaar, het beste van jezelf geven in de verschillende disciplines: dat vind ik echt de max. Toen ik voor het eerst met de club mocht deelnemen, dacht ik: wauw, dat wil ik nog veel samen doen!”

Supporteren voor tv

“Ik wil blijven vooruitgang boeken en mijn persoonlijke records scherper stellen. Ik wil mij verder specialiseren op de 300 meter en in de toekomst een vierhonderdmeterloopster worden. Mijn idolen zijn dan ook vooral spurters zoals Alexander Doom, Rani Rosius en Femke Bol. Maar natuurlijk kijk ik ook vol bewondering naar de meerkampsters Nafi Thiam en Noor Vidts. En als er atletiekwedstrijden op de televisie zijn, zit ik vol spanning voor het scherm te supporteren!”

“In de winter loop ik voor het plezier ook enkele veldlopen. Vorig winterseizoen werd ik zesde in Poperinge, veertiende in Waregem, vijftiende in de Crosscup in Roeselare en vijftiende in Aalter. Maar veldlopen is niet echt mijn ding. Geef mij maar de spurtnummers en de estafettenummers! Ik kijk dus al reikhalzend uit naar de aflossingskampioenschappen van deze maand. Maar nu is het tijd om te ravotten met mijn hond Lizzy!” (FD)