Ilone Maes (11) voelt zich goed bij KAVR: “Graag mijn provinciale titels verlengen”

De mama van Ilone Maes (11) maakte in 2020 de overstap van de Vrije Sporters naar de Vlaamse Atletiek Liga door lid te worden van KAVR.

“Van kleins af aan nam ik al aan loopwedstrijden bij de Vrije Sporters deel, maar na vijf jaar wou ik graag op de piste lopen en ook bijleren in de verschillende disciplines. Mijn keuze viel op de Roeselaarse atletiekclub en ik voel mij er goed thuis, want samen met mijn vriendinnen amuseer ik mij goed bij de club”, vertelt Ilone.

“Ik ben erg blij dat ik nu ook aan meetings kan deelnemen. Mijn eerste deelname aan een meeting in Roeselare blijft een mooie herinnering. Daarnaast ben ik ook blij met mijn drie provinciale titels. Ik werd in de categorie pupillen West-Vlaams kampioen met een sprong van 1m30 in het hoogspringen en met 11”24 op de 60 meter horden. Met de KAVR-aflossingsploeg werden wij in Zwevegem kampioen op de 4×60 meter in een tijd van 33”84. Ja, kampioen zijn is plezant!”

Olympische Spelen

“In de meetings doe ik graag de meerkampen. Mijn beste resultaat behaalde ik op de meerkamp in Nieuwpoort met 1.747 punten en een tweede plaats”, aldus de leerlinge in het zesde leerjaar van Prizmaschool De Wegwijzer in Ingelmunster.

“In de winter pik ik wel eens een indoormeeting mee en doe ik ook aan veldlopen. Volgend zomerseizoen wil ik graag mijn West-Vlaamse titels in de categorie miniemen verlengen. Met de clubtrainers werk ik ook om mijn techniek bij de verschillende disciplines te verbeteren, want ik droom ervan om ooit zoals mijn idool Nafi Thiam aan de Olympische Spelen te mogen deelnemen”, besluit Ilone, die ook lid is van de Scouts Ingelmunster.

(FD)