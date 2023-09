Ilona Dhaenens uit Oeselgem pakt dubbel goud op BK atletiek

Op het Belgisch kampioenschap atletiek haalde de Oeselgemse Ilona Dhaenens goud op de 100 en de 200 meter bij de cadetten meisjes. Met chrono’s van respectievelijk 11”98 en 24”99 was ze duidelijk een maatje te groot voor de concurrentie en onderstreepte ze nogmaals haar suprematie op de korte sprintnummers. “De titel was uiteraard het belangrijkste, maar ik wou ook echt wel een snelle tijd lopen”, zegt ze.

Ilona Dhaenens is een van de absolute West-Vlaamse uitblinkers van het afgelopen atletiekseizoen. De 15-jarige Oeselgemse haalde deze zomer maar liefst vier provinciale, twee Vlaamse en twee Belgische titels. “Het is inderdaad een heel succesvol seizoen geweest”, zegt ze. “Ik slaagde er bovendien in om mijn persoonlijke records heel wat scherper te stellen. Op de 100 meter dook ik voor het eerst onder de 12 seconden en met 11”94 sta ik nu ook tweede op de Belgische ranglijst aller tijden. Ik sta niet altijd stil bij de waarde van mijn prestaties, maar ik denk dat ik daar toch heel erg trots op mag zijn. Ik probeer eigenlijk gewoon zo snel mogelijk te lopen.”

Scholieren

Wat de prestatie van Ilona op het afgelopen BK nog indrukwekkender maakt, is dat ze zowel op de 100 als op de 200 meter sneller liep dan de scholieren meisjes. “Ik wou zeker op de 100 meter nogmaals onder de 12 seconden duiken en met 11”98 is dat mooi gelukt. Op de 200 meter ging ik voor het eerst onder de 25”, maar ik denk dat ik op die afstand nog sneller kan. Er stond immers een sterke tegenwind. Maar goed, dat zal dan voor volgend jaar zijn. Ik kijk er nu al naar uit om tegen de oudste scholieren meisjes te kunnen lopen. De concurrentie zal groter zijn en dat is alleen maar positief.”

“Met mijn nieuwe trainer ga ik meer op de sprint oefenen”

Als scholier komt Ilona volgend jaar ook in aanmerking voor internationale kampioenschappen. “Daar zit ik uiteraard mee in mijn hoofd. Ik denk dat dit de droom is van iedereen die aan atletiek doet. De EYOF staat pas in 2025 weer op het programma, maar volgende zomer is er wel een EK. Er zijn plannen om ons met de 4×100 meter te proberen te kwalificeren. Dat lijkt me wel iets. Bij mijn club AC Deinze heb ik een nieuwe trainer. Zo zal ik wat specifieker op de sprint kunnen trainen, want tot nu toe waren de trainingen heel algemeen en gericht op meerkamp.” (GD)