“Ik hou het indoorseizoen vrij kort”: Helena Ponette aan de start van een olympisch jaar

2024 staat voor veel atleten gelijk aan de Olympische Spelen. Nu de blok en de examens achter de rug zijn, kan Helena Ponette zich ten volle concentreren op Parijs waar ze zowel individueel, in de 4×400 meter aflossing, zowel bij de vrouwen als gemengd, kans maakt om erbij te zijn.

Helena Ponette (23), atlete bij Hermes Club Oostende, werd onlangs in haar woonplaats Oostende verkozen tot Sportvrouw 2023, dankzij haar eerste Belgische titel op de 400 meter in Brugge (52”26) en een knappe vijfde plaats in de aflossing (4×400 meter) met de Belgian Cheetahs op het WK in Boedapest. “Ik was voordien bij de jeugd reeds een paar keer genomineerd. Als sportploeg, met de 4×400 meter van de club. Ik train nog vaak in Oostende en ben er ook geregeld. Het is fijn om deze erkenning van de stad te krijgen”, opent Helena die zich sinds de winter van 2022 een Belgian Cheetach mag noemen.

Carole Bam, de huidige coach van de Cheetahs estafetteploeg 4×400 meter deed op Helena een beroep als reserve voor het WK atletiek indoor in Servië in 2022. Van dan af ging het letterlijk en figuurlijk snel voor de Oostendse en nu is ze aan een zeer belangrijk olympisch jaar begonnen. “Mijn hoofddoel dit jaar is om Parijs te halen, met de aflossing in de 4×400 meter. Hiervoor moeten wij ons nog plaatsen, begin mei op het WK Aflossing op de Bahama’s. Het is dan ook de bedoeling om tegen dan in topvorm te zijn.”

Ticket voor Parijs

Een plaats bij de eerste veertien is goed voor een ticket voor Parijs. “Ik ga er geen percentage op kleven. Op basis van het afgelopen WK, waar we zowel gemengd als bij de vrouwen vijfde werden, zou een kwalificatie wel moeten lukken. Op voorwaarde dat iedereen in uitstekende vorm is, want er zijn drie teams die zich op twee dagen willen plaatsen. Er zullen hiervoor ook genoeg lopers moeten zijn. En individueel is een deelname op de 400 meter voor mij ook nog haalbaar. Zij het op basis van mijn ranking. De limiet voor de Spelen zal moeilijk zijn, ook al omdat er zo veel kampioenschappen zijn, zodat ik niet zoveel wedstrijden ga kunnen doen.”

“Mijn hoofddoel dit jaar is om Parijs te halen, met de aflossing in de 4×400 meter”

Richting Parijs wordt het de komende maanden alvast druk voor Helena. Al zal ze het indoorseizoen heel kort houden. Op 4 februari begint ze in de Verenigde Staten, op de New Balance GP in Boston. Op 18 februari volgt het BK en hopelijk begin maart het WK aflossing in Glasgow. Nadien is het trainen richting de kwalificatie voor Parijs, met daarna in juni ook nog het EK in Rome. “Ik heb in mijn opleiding geneeskunde in Leuven mijn allerlaatste theorie-examen achter de rug. Na Parijs in september begin ik dan aan mijn stages. Het valt dus goed te combineren, doordat ik circa een half jaar een pauze neem om al die kampioenschappen te kunnen doen.”

Précamp in Curaçao

Helena, gecoacht door Rudi Diels en Koen Bellemans, kreeg zo’n jaar geleden een topsportcontract. Sindsdien is er voor haar veel veranderd. “De ondersteuning die ik krijg is veel groter geworden, waardoor ik meer middelen heb en er ook meer tijd in kan steken om bijvoorbeeld op trainingsstage, naar mijn kiné of mijn psycholoog te gaan. Dit gaf tevens een positieve invloed op mijn prestaties.” De atlete trekt zelf op stage. En ook met de Vlaamse Atletiekliga naar Cyprus. Daarna is er nog een précamp voorzien, in Curaçao, om dan naar de Bahama’s door te reizen. “Als we gekwalificeerd zijn is er in aanloop naar de Spelen nog een stage van het BOIC”; weet Helena.

Onlangs kwamen alle 4×400 lopers ook naast de piste samen, met de bedoeling iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Als ze medailles willen behalen op de Spelen, zal het op de aflossingen moeten gebeuren. Iedereen moet zijn voorbereiding in functie van de aflossing plannen. “Eigenlijk komen we met de Belgian Cheetah’s ongeveer een keer per maand samen. Onlangs was het een onlinemeeting omdat we allen verschillende stageplekken hadden om te trainen.” (ACR)