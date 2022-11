Ieperse atleet Jonathan Goudeseune loopt mee in Ploegsteert: “Vertrouwen opdoen na slechte dag tijdens CrossCup in Mol”

Voor atleet Jonathan Goudeseune (24) is de CrossCup een jaarlijkse afspraak geworden. Met Berlare en Mol zijn er al twee manches achter de rug. De DNF (did not finish) in Mol bleef even nazinderen. De volgende manche is dichter bij huis, op 27 november in Roeselare.

Een week na de relays in Berlare, waar hij zesde werd met Lukas Outtier en Tibaut Vandelannoote, trok Jonathan (24) naar het Zilvermeer in Mol. “In aanloop liep alles heel vlot en het geloof in een sterke prestatie was dan ook groot. Uit de laatste lactaattest was gebleken dat ik betere waarden liet tekenen dan vorig jaar, toen ik zesde werd. Een zwakke start en een te stevige eerste ronde gooiden echter roet in het eten. Ik panikeerde en verloor kostbare energie door snel te willen opschuiven. Dit in combinatie met een laat ons hopen slechte dag zorgde voor een DNF. Een andere verklaring kunnen we niet vinden voor het slechte gevoel. De ochtendhartslag was normaal, waardoor ziekte grotendeels uitgesloten kan worden. De dagen na Mol heb ik het mentaal wel wat lastig gehad.”

95 kilometer per week

“We blijven nu een redelijk volume trainen van ongeveer 95 km per week. Duurlopen zijn in en rond Ieper. Ik spreek vaak af met enkele loopvrienden, vooral van Flac Ieper. Met Lukas Outtier uit Poperinge train ik nog het vaakst. Volgens mij liep hij in Mol z’n beste wedstrijd ooit. Een mooie beloning voor het werk dat hij in de sport steekt. Zijn prestatie werkt ook wel motiverend voor mij. Samen met onze trainer Arne Dedrie proberen Lukas en ik de komende jaren nog stappen te zetten. Als alle puzzelstukjes eens goed vallen, zullen er wel nog stevige prestaties volgen voor ons beiden. De steun van mijn hele entourage is trouwens heel belangrijk in dit proces. Ik denk dan aan mijn vriendin Nienke Poorteman, mijn coach, kinesisten Marie Derolez en Ward Thorrez, en Apotheek Lamoot/online apotheek Homedi.”

De volgende CrossCup manche is op 27 november in Roeselare. “Om een vertrouwensboost te hebben, loop ik vrijdag 11 november de 8 km mee in de Course du Souvenir in Ploegsteert. Ook om wat extra wedstrijdhardheid op te doen. Laat ons hopen dat die wedstrijd wel goed aanvoelt en ik me de oude weer kan voelen. Mijn trainer maakt zich alleszins geen zorgen en hij behoudt het vertrouwen in mij”, aldus de 24-jarige Ieperling die bij Ecubel werkt op Ter Waarde. “Dat is een onderneming die IT-materiaal refurbished en opnieuw aanbiedt. Ik ben er verantwoordelijk voor de customer service en marketing.” (API)