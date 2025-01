Iedereen in beweging tijdens de Urban run en walk: “We willen iedereen die met kanker te maken krijgt, betrekken”

Op zaterdag 8 februari zal het centrum van de gemeente Ardooie ingenomen worden door honderden lopers, joggers en wandelaars die deelnemen aan de Urban run and walk. Een initiatief van het team Lucrèce ten voordele van Kom op tegen kanker.

Lucrèce Verhelle was de graag geziene juf uit de vrije basisschool De Boomgaard. Ze overleed aan kanker. Haar kinderen en kleinkinderen willen haar blijvend in herinnering brengen. Samen met enkele vrijwilligers werd het Team Lucrèce in het leven geroepen. “Niet alleen voor de herinnering aan onze moeder, maar ook ter ondersteuning van iedereen die met deze ziekte te maken heeft. We willen hen respectvol betrekken in ons initiatief op zaterdag 8 februari”, zegt Sigfried Feys, de zoon van Lucrèce.

Inschrijven

De Urban run and walk kun je lopen of wandelen. Start en aankomst zijn voorzien op de site van De Boomgaard en het IHK. Onderweg doe je verschillende gebouwen aan die voor de gelegenheid de deuren openzetten. Om 16.30 uur geven de kinderen van het eerste en tweede leerjaar de aftrap. Om 16.50 uur komen de andere leerjaren tot en met het zesde aan de start. Om 17.30 uur is er de Urban run en een kwartier later is er de Urban walk. Inschrijven doe je via www.urbanrunardooie.be. Er zijn goedgevulde goodiebags voor wie vooraf intekent. Die zijn voor de eerste duizend early birds. Er zijn eveneens groepsinschrijvingen mogelijk in groepen vanaf tien personen. Team Lucrèce en enkele bereidwillige vrijwilligers verzorgen animatie onderweg en aan de site waar de start en de aankomst is. De opbrengst van deze actie voor het goede doel wordt gebruikt om team Lucrèce te laten deelnemen aan de 100 kilometer tegen kanker. Teams van vier lopers kunnen daar samen honderd kilometer afleggen. Ze lopen respectievelijk 40, 30, 20 en 10 kilometer in en rond Boom. Bij een vorige editie zagen ze die van Ardooie bijzonder graag komen. Team Lucrèce had toen 8.000 euro op zak voor Kom op tegen Kanker.