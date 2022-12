Hulde voor laureaten Movement Running Criterium

Op het Feest van de Oostendse Sport 2022 werden ook de laureaten van het eerste Movement Running Criterium gehuldigd. De editie 2022 was een regelmatigheidscriterium, dat bestond uit acht wedstrijden, telkens van 6 en 9 km. Organisator Nick Vanhaecke is positief over een tweede editie.

“De evaluatie van de eerste editie was voor ons positief. Er waren enkele problemen, onder meer met tijdsopname, seingevers en omlopen, maar alles is voor verbetering vatbaar. We kunnen groeien en hopen op een nog betere samenwerking met de scholen. De finale, in samenwerking met het OLV College Gerststraat, was uitstekend met een groot aantal deelnemers en een leuke organisatie. Zo zou elke wedstrijd een feest moeten zijn voor jong en oud. Het programma van de wedstrijden voor 2023 is bijna rond en zal kortelings bekend gemaakt worden.”

Winnaars 6 km

Dames: Cindy Vanlerberghe (Blankenberge), Daphne Geselle (Oostende), Stefanie Monteyne (Oostende).

Heren: Ewout Vandorpe (Oostende), Olivier Weerbrouck (Oostende), Kegan Remmerie (Oostende).

Winnaars 9 km

Dames: Sophie Musschooot (Oostende), Sabrina Samaey (De Haan), Axana Dheedene (Oostende).

Heren: Nicolai Allegaert (Aartrijke), Jordi Cooman (Oostende), Kevin Gadeyne (Ichtegem). (FRO)