Hoppeland Lichtjesloop trekt voor het eerst door het centrum: “Wandel of loop door de verlichte binnenstad”

De Poperingse eindejaarsperiode wordt naast gezellig ook weer wat sportief. AC Hoppeland en enkele vrijwilligers organiseren de Hoppeland Lichtjesloop tijdens het openingsweekend van ‘Winter in Poperinge’, op zaterdag 14 december.

Deze eindejaarsperiode staat de eerste editie van de Hoppeland Lichtjesloop op het programma. “De Christmas Run was lang een vast traditie in Poperinge. Nu dit niet meer georganiseerd wordt, wilden we graag meewerken aan een nieuw sportevenement. AC Hoppeland en enkele vrijwilligers zetten hun schouders onder de organisatie van dit evenement. We willen alle Poperingenaars, groot en klein, laten bewegen”, zegt Stefaan Dejonghe van AC Hoppeland.

AC Hoppeland wil een club zijn voor al wie in atletiek, in de ruimste zin, interesse heeft. “Dit gaat van de recreatieve jogger tot de atleten die de nationale top proberen te bereiken. Elke zes maanden organiseren we een start-to-run. Kinderen kunnen aansluiten vanaf geboortejaar 2019, tweejaarlijks wordt er ter voorbereiding een reeks kleuteratletiek georganiseerd. Voor kampnummers zoals kogelstoten of verspringen kan er ook bij ons aangesloten worden. Tenslotte hebben we ook een G-werking die dit jaar haar tiende verjaardag vierde” zegt Stefaan.

Lichtjesloop

“Lichtjesloop is ontstaan in 2018 onder impuls van enkele trainers van AC Hoppeland ten voordele van goede doelen. De loop ging telkens door op de piste en was bijna uitsluitend voor onze leden. Stad Poperinge was vragende partij om opnieuw een sportief evenement tijdens Winter in Poperinge te hebben. Daarbij werd de vraag gesteld of we de Lichtjesloop wilden opentrekken naar het grote publiek en naar het stadscentrum wilden halen.”

Er is keuze uit een parcours van 2,5, 5,5 en 9 kilometer. “De twee kortste trajecten – 2,5 en 5,5 – zijn rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. Wie kiest voor 9 kilometer kan deze afstand ook wandelen, maar dit parcours is nker toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen”, legt Stefaan uit. “Langs het parcours voorzien we animatie en uiteraard licht. Deelnemers mogen zelf ook licht meebrengen om de groep lichtrijk te maken. Toeschouwers en bewoners zijn zeker ook welkom om mee te helpen om het centrum in licht te laten baden.”

Traject

In het stadscentrum zijn deze winterperiode heel wat lichtattracties opgedoken. “Tijdens de loop passeren we door de verlichte winkelstraten, het stadspark, maar we kozen ook enkele plaatsen waar zelfs Poperingenaars het bestaan soms niet van weten zoals de Tien Geboden en de Beiaarddreef.” Er wordt verzameld in het Huis van de Verenigingen De Kring om in de Vlamingstraat van start te gaan. “Om 19 uur stipt wordt er gestart. We vragen aan de wandelaars om zich achteraan op te stellen. Deze groep kan tot 19.15 uur starten, daarna wordt het parcours opnieuw vrijgegeven. Na afloop kunnen deelnemers en toeschouwers genieten van een drankje voor ze afzakken naar de kerstmarkt op de Grote Markt.”

Deelnemen kost 8 euro in voorverkoop en 10 euro de dag zelf, consumptie inbegrepen. “De opbrengst van de Lichtjesloop gaat integraal naar de Jeugdzorg De Walhoeve en de jeugdwerking van Atletiek Hoppeland. Het wordt een gezellige loop of wandeling tijdens de winterperiode. Voor zowel sportievelingen, gezinnen als verenigingen.”

Info en inschrijven: http://www.achoppeland.be/