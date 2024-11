Honderden lopers voor evenement Gistelse Joggingclub

De Gistelse Joggingclub organiseerde voor de 29ste keer een loopwedstrijd voor het goede doel: Route 62. “Voor ons is dit hét evenement van het jaar”, schetst clubvoorzitter Hilde Jaecques. “Met tussen de 200 en 250 deelnemers zijn we zeer tevreden.” Kinderen konden in drie categorieën lopen en volwassen deelnemers hadden de keuze uit 4, 7 of 12 kilometer langs de Groene 62. Er was ook een tombola. “We besloten om de opbrengst te geven aan de Sint-Vincentiusvereniging De Stampaert, die actief is in Gistel.” De Gistelse Joggingclub wil tegelijk ook alle 45 vrijwilligers bedanken die aan het loopevent meewerkten. “De inzet van onder andere seingevers, parcoursbouwers, flyerverdelers of bevoorraders is van groot belang.” De Gistelse Joggingclub start in maart met een nieuwe editie van ‘start to run’. (TVA/foto PM)