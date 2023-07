Historisch! Mama Isabel ziet hoe haar drie zoons podium van duatlon in Pittem inpalmen: “Voor het emotionele en mentale komen ze bij mij”

Een historisch moment na afloop van de voorbije duatlon in Pittem. De gebroeders De Smet palmden het volledige podium in. “Nooit eerder is dit gebeurd. Het was voor mij vooral een emotioneel moment”, vertelt hun mama Isabel Herreman.

Thibaut De Smet (24) mocht in Pittem – nadat hij de wedstrijd met zijn twee broers volledige domineerde – op het hoogste schavotje, tussen Nicolas (22) en Matteo (18) als tweede en derde. Samen met hun ouders en hun vriendinnen vertrekt het drietal binnenkort op vakantie, richting Frankrijk, waar ze een tussenstop maken in Alpe d’Huez. Thibaut en Nicolas nemen er dinsdag 25 juli deel aan de plaatselijke duatlon. “Voor de jongste Matteo komt de wedstrijd, toch redelijk zwaar, nog te vroeg. Vorig jaar kwam die race al eens ter sprake. Nu gaan ze er met zijn tweeën voor”, klinkt Isabel Herreman, die de wedstrijden van de zoons volgt, zij het met de nodige stress. “Ik ben altijd tevreden als ze veilig de finish bereiken. Dat ze niets hebben tegengekomen, want vooral in het fietsen gaan ze toch redelijk vlug. Na afloop trekken ze voor het sportieve veelal naar hun papa. Voor het emotionele en het mentale aspect komen ze bij mij.”

Laten bezinken

Isabel heeft ondertussen aardig wat aan sportieve momenten van de zoons die ze koestert. Zoals vorig jaar in het Roemeense Targu Mures waar Thibaut zich in duatlon (korte afstand) bij de beloften en in crossduatlon bij de beloften en elite tot wereldkampioen kroonde. “Met zijn drie behaalden ze toen maar liefst vijf medailles. Wij als ouders waren er niet bij. Om dat moment te laten bezinken en tot rust te komen hebben we zelfs even de winkel gesloten. Het niet lukte om ons werk zoals het hoorde uit te oefenen.”

Zachtaardig

Papa Andy De Smet is een voormalig wielrenner. De goede benen zitten dus in de genen van Thibaut, Nicolas en Matteo. “Met zijn drieën zijn ze hard in hun sport, maar daarnaast lief en zachtaardig. Thibaut, de oudste, heeft zeer veel van mijn echtgenoot mee. Qua uiterlijk en karakter. Ook naar het trainen toe. Hij zou door een muur gaan. De andere twee zijn daar iets rustiger in. Nicolas gelijkt meer op mij en Matteo gaat dan weer de richting van zijn beide ouders. Jaloers op elkaars prestaties en resultaten zijn ze niet. Ze gunnen elkaar de goede momenten en maken mekaar sterker. Het lopen doen ze nu ook regelmatig samen, onder leiding van Loïc Helin, die na een tussenpauze opnieuw hun trainingsplan samenstelt.”

Jaloers op elkaars prestaties en resultaten zijn ze niet. Ze gunnen elkaar de goede momenten en maken mekaar sterker – mama Isabel Herreman

Smetties Fietsateljee

Andy De Smet is een zelfstandig fietshandelaar. Samen met Isabel Herreman hadden ze tot vijf jaar geleden in Waregem een eigen slagerij. Andy was toen reeds in zijn garage bezig met aan fietsen te sleutelen. Nadat hij om medische redenen niet langer in de beenhouwerij kon staan hebben ze sedert 1 april in Vichte hun eigen zaak: Smetties Fietsateljee, waar ook Thibaut, ondertussen woonachtig in Waregem, en Matteo werkzaam zijn. “Eigenlijk hebben Andy en ik ons leven on hold gezet voor de sport van onze zoons. Het begon met hun voetbal, dan in de cyclocross. Nu in de duatlon. In die zin vormen we een hecht gezin, ondertussen ook samen met de drie vriendinnen. Onze tijd gaat echt wel naar de gasten.”

Waterspuit

Is het nu wielrennen, cyclocross, beachracen, crossduatlon of duatlon. De drie broers krijgen de steun van hun ouders. “Cyclocross was voor ons toch wel zeer speciaal. Andy en ik vragen ons nu nog af hoe we dat destijds hebben klaargespeeld. Van ’s morgens zeer vroeg tot ’s avonds. Bij onze thuiskomst moesten de fietsen nog gereinigd worden, het materiaal, de kledij. Ik legde de broek en trui op het trottoir om het met een waterspuit te bewerken vooraleer het de wasmachine in ging. Net als de schoenen. Een werk waar we nu nog steeds van versteld staan. Die periode in combinatie met ons werk in de slagerij was toen toch wel redelijk intens. Thibaut fietste toen voor Tarteletto-Isorex, een redelijk team. Zoals velen hadden wij geen camper. Enkel ons wit camionette met een tentje. Vrij basic, met een tafeltje, stoeltjes en een frigobox”, besluit Isabel Herreman. (ACR)