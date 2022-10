Hindernissenloop om de sint een duwtje in de rug te geven

Sinterklaas maakt zich klaar voor zijn trip langsheen alle schoentjes en kinderen wereldwijd kijken alvast uit naar die magische dag. Of toch voor het overgrote deel want de bittere realiteit kan soms genadeloos hard aan.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen veelal niet rekenen op een komst van de goedheilig man, een situatie waar de leerlingen van het Sint-Joris paal en perk willen aan stellen. Dankzij bloed, zweet, tranen en een overdosis aan hindernissen willen ze de sint naar iedere haard van de stad brengen. Sportschoenen, vuile shirts en heel wat goede moed! Op 10 november wordt het voor de leerlingen van het Sint-Joris alvast geen normale lesdag want hun traditionele speelplaats zal heel even plaats moeten ruimen voor een hindernissenparcours. “Voor deze unieke hindernissenrace kunnen de leerlingen zich laten sponsoren”, klinkt het bij het presidium, dat instaat voor de organisatie.

“Het sponsorgeld wordt verzameld en vertrekt na afloop integraal richting Het Toemaatje. De sociale kruidenier zet zich permanent in voor het welzijn voor de meest kwetsbaren onder ons en ziet dan ook dagelijks dramatische situaties. Het sponsorgeld kan op die manier worden gebruikt voor de aankoop van speelgoed en snoepgoed, dat nadien kan worden verdeeld aan hen die er het meest nood aan hebben. Kinderen kiezen immers niet voor problemen en hebben recht op een sinterklaas. Met onze hindernissenloop willen we de sint alvast een duwtje in de rug geven.”