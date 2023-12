Het zit niet mee voor Gilles Van Loo

Gilles Van Loo (15) kent niet zijn leukste veldritcampagne. De Ingelmunsterse nieuweling kreeg in het begin van het seizoen met corona af te rekenen en draagt daarvan nu nog altijd de gevolgen. “Ik reed deze winter nog maar één goeie cross.”

Van Loo behoorde bij de aspiranten tot de betere crossers van zijn generatie. Zo kroonde hij zich twee seizoenen geleden in Varsenare zelfs tot West-Vlaams kampioen. “In die periode eindigde ik zo goed als altijd in de top vijf en kon ik zelfs af en toe een cross winnen wanneer de echte toppers niet aan de start verschenen.”

Geen meter vooruit

Inmiddels is de Ingelmunsternaar van CT Keukens-Buysse aan zijn tweede campagne bij de nieuwelingen bezig. In januari werd hij in Lokeren 20ste op het BK bij de eerstejaars. Dit seizoen behaalde Van Loo al een vierde plaats in Lichtervelde, maar daarbij bleef het. “Dat was mijn eerste en enige goede wedstrijd van deze winter, voor mijn normale doen. De andere wedstrijden waren echt slecht. In het begin van deze veldritwinter kreeg ik met corona af te rekenen en sindsdien raak ik geen meter meer vooruit. Lichtervelde was een uitzondering, maar de week erna in Essen stond ik alweer stil. Enkele dagen later was ik verkouden en had ik een hese stem. Het zit echt niet mee.”

De leerling bouw in het vierde middelbaar van het VTI in Roeselare heeft ook al op andere vlakken een toekomstplan. “Ik wil bij mijn nonkel gaan werken, grondwerken Tony Soenens, want later wil ik ook grondwerker worden en een eigen bedrijf opstarten.” In afwachting daarvan volgt dinsdag het PK veldrijden in Beernem. Vorig jaar werd Van Loo er dertiende. “Ik had in die periode wel last van een verkoudheid, Maar ik ken het parcours dus. Het is een vrij lastige cross.” (TVB)