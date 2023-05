Het Klein Seminarie knalt met Dwars over de Mandel het Roeselaarse loopseizoen op gang

Vrijdag was opnieuw een sportieve hoogdag voor het Klein Seminarie en heel Roeselare. De school organiseerde voor de 16de keer Dwars over de Mandel. De opener van het criterium Roeselare Loopt lokte meer dan 2.500 lopers naar het sfeervolle stadscentrum.

Om 18.30 uur vertrokken meer dan 100 kinderen voor 3 KidsRuns. Iedereen werd luid aangemoedigd door broers, zussen en (groot)ouders. Elke loper kreeg na de finish een medaille om de nek en mocht met mascotte Suka – de Indische tijger – op de foto.

Om 19.45 uur doken de lopers van de korte afstand de stad in voor 3,5 km loopplezier. Een goed halfuur vertrok ook de lange afstand onder een stralende zon. Bij de mannen won Mathias Hoornaert voor Milan Verschaeve en Emiel Vervaeke. Bij de vrouwen ging Saskia Vens opnieuw met de bloemen lopen. Jana Vandepoele pakte zilver, Ilke Deleu brons.

De grootste winnaars van de avond zijn echter de onderwijsprojecten van de Lievensmissie in India. De DODM-slagzin “lopen voor India” is immers letterlijk te nemen. Dankzij de loopgelden kan de Lievensmissie mee het verschil maken voor jongeren in het land met inmiddels de grootste bevolking ter wereld.

Enkel tevreden gezichten bij de vele supporters en lopers, maar ook bij de stuurgroep van het Klein Seminarie: “Ook onze slogan ‘Samen. Leren. Groeien’ is geen holle zin. De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en directie overstijgt het dagelijkse lesgebeuren en toont waar wij als school voor willen staan. Een dergelijk evenement samen op poten kunnen zetten, maakt ons heel erg trots!”, aldus Laura Debie.