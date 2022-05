Het belooft dit weekend een spannende Beker van Vlaanderen te worden, streekgenoten gaan tot het uiterste

Dit weekend staat de Beker van Vlaanderen voor clubs op het programma. Voor deze interclub trekken de heren van Kortrijk Sport Spurs (KKS) en Atletiek Zuid West (AZW) richting Aartselaar. De dames van AZW strijden in Bornem. Het wordt uitkijken naar Robin Demeestere, Robbe Vanfleteren en Rune Breye.

“Ik hoop een snellere tijd te lopen”

Zaterdag staat de Beker van Vlaanderen in Bornem bij de dames op de kalender. De Bellegemse Rune Breye verdedigt op de 800 meter de kleuren van AZW.

De 18-jarige Rune Breye is helemaal terug. Na een lange periode van blessureleed behaalde ze zilver op het Provinciaal Kampioenschap bij de junioren in een tijd van 2’26”53. “Daar ben ik op zich heel blij mee”, vertelt de studente kinesitherapie aan UGent.

“Na een hele periode waar ik met beide knieën sukkelde, en waardoor ik ook mijn winterseizoen in het water zag vallen, gaat het opnieuw de goeie kant uit. Er zat vocht aan de buitenkanten en het kraakbeen was niet zo stevig meer. Nu is dit euvel zo goed als opgelost. Mijn bezoekjes aan de kine hadden niet het gewenste effect, maar een sportdokter bracht soelaas.”

“Dat ik net niet mijn persoonlijk record (2’25”49) scherper kon stellen in Kortrijk lag deels aan het feit dat ik ingesloten raakte. Daardoor kon ik niet alles geven en zo mijn kansen niet ten volle verdedigen. Ik voelde echter dat een verbetering van mijn PR erin zat.”

“Na de aankomst voelden mijn benen nog goed aan. Zaterdag hoop ik in Bornem tijdens de Beker van Vlaanderen daar wel in te slagen. Op welke plaats ik zal eindigen, dat blijft koffiedik kijken.”

Combinatie

“Na dit weekend staat er nog de vrijdagavond meeting Ereprijs COLORA (+ PK steeple) op 20 mei op mijn programma, een organisatie van mijn club in Zwevegem. Dit zal de laatste wedstrijd worden voor de examens. Hoogstwaarschijnlijk waag ik mij daar aan de 400 meter waar mijn besttijd op 63”13 staat. Daarna volgen voor mij de examens.”

“Momenteel lukt de combinatie studies en drie keer per week trainen prima. Ik volg enkele vakken online, wat minder tijdverlies oplevert. Anders pendel ik van Gent naar Zwevegem om de trainingen bij te wonen. Na de examens hoop ik iets meer te kunnen trainen.”

“Ik ben nu drie maanden deftig aan het trainen en wil gewoon enkele wedstrijden meepikken”, besluit Rune Breye.

“Ik wist dat ik in goeie doen was”

De 21-jarige Robbe Vanfleteren is in stijl aan het zomerseizoen begonnen. De atleet van KKS verbeterde op het Provinciaal Kampioenschap maar liefst drie persoonlijke records. Dit weekend loopt de Bissegemnaar de 400 meter en de 4 x 100 meter in Aartselaar.

Robbe Vanfleteren. (foto ELD)

Op dag 1 van het Provinciaal Kampioenschap verbeterde Robbe zich op de 100 meter van 11”69 naar 11”61 in de reeksen en 11”65 in de finale, wat een bronzen medaille opleverde. “Op de 200 meter werd mijn beste chrono gevoelig scherper gesteld”, glundert hij.

“Van 23”32 ging het naar 23”17, goed voor zilver. Dat kwam niet als een volledige verrassing, omdat ik indoor deze winter al 23”38 liet noteren. Al waren de weersomstandigheden nu niet meteen perfect te noemen. Een duik onder de 23 seconden nemen, is nu een klein doelletje geworden.” Op de 400 meter verpulverde hij zijn besttijd met maar liefst meer dan 2 seconden.

“Dit mag ik gerust redelijk verrassend noemen. Ik wist dat ik in goeie doen was, maar mij verbeteren van 52”50 naar 50”40, nee, dat zag ik niet meteen aankomen. Of het nog sneller kan? Dat is moeilijk te zeggen. Nu ik zo dicht bij die 50 seconden-grens kom, wil ik daar natuurlijk ooit onder duiken.”

“Dit is ook de afstand dat ik op de Beker van Vlaanderen ga lopen. Ik ga uiteraard mijn uiterste best doen voor de ploeg. De interclub is een speciale wedstrijd. Daar loop je voor het team. Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans krijg. Naast de 400 meter ben ik ook geselecteerd voor de 4 x 100 meter.”

Ontspanning

“Mijn volgende wedstrijd wordt de cluborganisatie op 21 mei. Die valt net voor de examens, waardoor ik daar enkel de 100 meter zal lopen. Ik studeer handelswetenschappen in Gent en zit momenteel in mijn schakeljaar. Na dit jaar volgt dan nog een masterjaar.”

“Voor mij is lopen een soort ontspanning. Het is soms lastig te combineren met de studies, maar het geeft me wel veel voldoening”, besluit Robbe die ook de 400 meter op het Vlaams Kampioenschap wil lopen.

“Nog mooie doelen voor ogen”

Robin Demeestere steekt momenteel in een uitstekende vorm. Dit weekend staat de atleet van AZW aan de start van de 3.000 meter Steeple.

Het gaat goed met Robin Demeestere. De tweedejaarsstudent marketing aan Artevelde Gent won na een knappe race de Paascorrida in Deerlijk. “Ondanks dat het behoorlijk warm was, voelden de benen goed aan”, steekt de 19-jarige atleet van wal.

Robin Demeestere. (foto ELD)

“Dit is een wedstrijd waar je eigenlijk van kindsbeen af droomt om te winnen. Daar vocht ik een duel uit met clubgenoot Arnoud Douterlungne. Op drie kilometer van de meet plaatste ik een versnelling. Het leek een heel langgerekte sprint die ik zegevierend kon afsluiten. Ik kon met een goed gevoel, maar weliswaar met nog wat vermoeide benen richting Provinciaal Kampioenschap.”

“Toch kon ik mijn Persoonlijk Record op de 5.000 meter scherper stellen naar 15’44”74, goed voor een vierde plaats. Daar kan ik niet anders dan blij over zijn.” Dit weekend staat de 3.000 meter Steeple op zijn programma.

“Met mijn huidige conditie moet ik in staat zijn om mijn huidige besttijd van 9’48”30 te verbeteren. Daar moet een groot stuk vanaf kunnen. Die chrono liep ik vorig jaar in een periode waar ik veel minder trainde. Ook deze winter kwam het er niet helemaal uit tijdens de veldlopen.”

“Ik draaide daarna de knop om en ging meer op trainingspad. Ik ben meer langere duurlopen gaan doen, tot wel 90 minuten. Ik werk nu met een persoonlijk schema van Marc Desmet, onze clubcoach.”

Verbeteren

“Deze zomercampagne wil ik vooral enkele chrono’s scherper stellen. Op de 3.000 meter en de 1.500 meter wil ik me sterk verbeteren. Momenteel staat mijn PR op de 1.500 meter op 4’08”81. Daar kan ik niet blij mee zijn, dus wil ik mij verbeteren naar 4 minuten, en liefst eronder.”

“Op het Kampioenschap van Vlaanderen van volgende week wil ik ook een goed resultaat neerzetten. Net als op het Belgisch Kampioenschap Alle categorieën en beloften, waar ik de 3.000 meter Steeple voor mijn rekening ga nemen”, besluit Robin Demeestere.

