Het 35ste Joggingcriterium van Harelbeke komt eraan: “Dit jaar geen juniorloop meer”

Vanavond (vrijdagavond 19 mei, red.) start het 35ste Joggingcriterium en het 23ste jeugdjoggingcriterium van Harelbeke aan het Forestierstadion.

De zevende SW Ladies Run bijt vanavond de spits af. “Dit jaar zijn er zes wedstrijden”, vertelt organisator Joost Vickier. “Nieuw is Dwars Door De Wingerd in Bavikhove. Een organisatie van de Vrije Basisschool op 3 juni. Een week later op 10 juni gaat voor de 29ste keer de Sinksenjogging Eiland door. Ook voor het eerst is de IRONRUN op het marktplein op 1 juli. Sportfunctionaris Michael Vannieuwenhuyze zal daar een volledige triatlon afwerken ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Daarnaast is er de wedstrijd over 5 en 10 kilometer, ook daar gaat de opbrengst integraal naar KOTK. Zes dagen later op 7 juli is er de 7de Eilandloop. De dertiende Stasegem Loopt! gaat door op 25 augustus en ten slotte de 21ste Vreugde Run op 23 september in Hulste.”

“Dit jaar is er geen juniorloop meer. De meesten in die leeftijdscategorie verkozen de langere afstand. Nu zijn er telkens nog twee afstanden. Iedere wedstrijd individueel telt een podium bij de heren en de dames algemeen. Op de eindhuldiging eind november is dat een podium en klassement per leeftijdscategorie.”

Inschrijvingskaart

“Vrijdag starten we dus met de SW Ladies Run, georganiseerd door SW Ladies voetbal Harelbeke. Inschrijven kan ter plaatse. De inschrijvingskaart is ook opnieuw van toepassing. Vorig jaar maakte daar ongeveer de helft van de deelnemers gebruik van. Heel gemakkelijk, scannen en je bent ingeschreven. Enkel voor Stasegem Loopt! en de IRONRUN kan vooraf ingeschreven worden. Het parcours van de SW Ladies Run is zowat ongewijzigd gebleven in en rond de Gavers. Organisator Carlos Verstraete wordt hierbij ondersteund door de Gavertrimmers van Harelbeke.”

“Het Harelbeeks Joggingcriterium is een organisatie van Sportraad Harelbeke. De uitslagen kan je telkens terug vinden op onze Facebookpagina ‘Joggingcriterium Harelbeke’ of op de website van Stad Harelbeke”.

De inschrijving, start en aankomst zijn aan de kantine van SW Ladies, Stasegemsesteenweg 23, Harelbeke. Het eerste startschot weerklinkt om 18.30 uur voor kinderen geboren in het jaar 2017-2016-2015. Zij leggen 500 meter af. Kinderen geboren in 2014-2013 komen meteen daarna aan de beurt voor hun 500 meter. Ben je geboren in 2012-2011, dan loop je 1000 meter. De hoofdwedstrijden over 5,2 kilometer (2 ronden) en 10,4 kilometer (4 ronden) starten om 20 uur. Inschrijven kost slechts 8 euro, 3 euro voor de jeugd.