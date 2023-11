Herfstweer deert deelnemers veldloop Dapalo niet

Atletiekvereniging Dapalo Dadizele organiseerde in de omgeving van het gemeenschapscentrum De Bunder haar jaarlijkse herfstcross. Ondanks het erg herfstige weer, verschillende zware modderstroken op het parcours en de concurrentie van de Crosscup in Roeselare werd het evenement een succes. De atleten met een beperking beten omstreeks 14 uur de spits af. Daarna was het de beurt aan de allerkleinsten. Vierentwintig meisjes en drieëntwintig jongens namen deel in de categorie de kuikentjes. De toekomst van de atletieksport is dus verzekerd. “Met in totaal meer dan 300 inschrijvingen zijn we erg tevreden”, aldus Dorine Desmet, voorzitster van Dapalo. (BF/foto JS)