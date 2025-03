Helena Ponette raakt niet door reeksen van 400 meter op EK atletiek indoor

Helena Ponette heeft zich vrijdag niet kunnen kwalificeren voor de halve finales van de 400 meter op het EK atletiek indoor in het Nederlandse Apeldoorn.

Ponette finishte als derde in haar reeks, in een tijd van 52.32. Haar dertiende plek in de eindstand volstond niet voor een plaats in de halve eindstrijd. Het persoonlijk record van de 25-jarige Ponette staat op 52.16

Niet ontgoocheld

Helena Ponette verliet vrijdag met de glimlach de atletiekpiste in Apeldoorn, ondanks haar uitschakeling in de reeksen van de 400 meter. De 25-jarige Oostendse gaf aan “het maximale te hebben gegeven”. Kwalificatie voor de halve finales van het EK zat er net niet in. De reeksen van de 400 meter kwamen amper 14 uur na de finale van de gemengde 4×400 meter, donderdagavond in Apeldoorn. Ponette veroverde daarin zilver met de Belgian Waffles.

De Oostendse was eerder deze week ziek geworden. Ze kreeg vrijdag weinig tijd om fysiek en mentaal te bekomen van de zilveren plak met de gemengde aflossing. “Ik voelde me tijdens de opwarming nog fris, maar tijdens de race zelf veel minder”, legde ze uit in de mixed zone. “Ik probeerde mijn eigen tempo te lopen, maar zo viel er een gat. Dat had ik beter niet laten gebeuren. Het was nadien moeilijk om nog terug te komen.”

Ponette was zonder grote individuele ambities afgezakt naar Apeldoorn. “Ik had deze winter niet verwacht een sterk indoorseizoen af te werken. Uiteindelijk heb ik me toch gekwalificeerd voor dit EK en daar was ik blij mee. Het was onverwacht en ik wilde er hier het maximale uithalen.”