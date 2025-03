Helena Ponette neemt deel aan het EK indoor in Apeldoorn:“EK stond eerst niet op planning”

Helena Ponette (25) neemt dit weekend deel aan het EK indoor in Apeldoorn. De studente geneeskunde komt twee keer in actie: op de 4 x 400 m Mixed Relay en op de individuele 400 m. “Maar dit EK is geen hoofddoel.”

Helena Ponette was bij de jeugd al een talentvolle loopster, maar de Oostendse twijfelde lange tijd tussen de 400 m en de 800 m, twee afstanden die haar goed lagen. In de zomer van 2022, als 22-jarige, brak ze helemaal door: zesde op het WK en vierde op het EK met de Belgian Cheetahs. Sindsdien is Helena een vaste waarde. In 2023 liep ze een pr (52”31) in de reeksen van het EK indoor in Istanbul. Op het WK outdoor in Boedapest zette ze een nieuwe persoonlijk besttijd (51”52) neer en werd ze met de Cheetahs vijfde op de 4 x 400 m. Vorig jaar volgde een vierde plek met de aflossingsdames op het WK indoor in Glasgow. Op het EK outdoor in Rome hielp Ponette de Cheetahs aan hun eerste internationale kampioenschapsmedaille (brons), werd ze met de Mixed Relay vierde en haalde ze individueel de halve finale. Op de Spelen in Parijs liep ze individueel een nieuw pr (51”46) in de halve finale, werd ze met de Cheetahs zevende op de 4 x 400 m en greep ze met het Belgische Mixed Relay-viertal nipt naast eremetaal. “Ook al waren de Spelen heel speciaal, die bronzen EK-medaille is mijn hoogtepunt van 2024. De komende jaren voeg ik graag nog enkele exemplaren toe. (lacht) Maar met de Belgian Cheetahs merken we dat het internationale niveau elk jaar stijgt. Het zal een uitdaging worden om mee te stijgen.”

Stagejaar geneeskunde

Veel heeft het niet gescheeld of Ponette was er dit weekend op het EK indoor in Apeldoorn niet bij. Op 1 september 2024 begon ze immers aan haar stagejaar als studente geneeskunde. “Met eerst zes weken in Leuven als oogarts, gevolgd door drie maanden inwendige geneeskunde in Brugge”, legt ze uit. “Intussen ben ik opnieuw voor zeven weken in Leuven aan de slag op de dienst radiotherapie-oncologie. Gelukkig had ik begin februari twee weken vakantie en kon ik in de Verenigde Staten twee wedstrijden afwerken: een 500 m en een 400 m.”

Met succes, want in New York zette Ponette een pr neer: 52”16. “We zijn heel blij met hoe Helena deze winter doorgekomen is”, vertelt Koen Bellemans, haar trainer sinds 2020. “Bij de start van de voorbereiding in oktober wisten we dat het geen makkelijke periode zou zijn. Door heel kort op de bal te spelen en bijna wekelijks op elkaar af te stemmen, is het gelukt. Toen bleek dat Helena’s trainingstijden in de buurt van haar persoonlijke records kwamen, hebben we beslist om toch een indoorseizoen af te werken. Het ziet er goed uit.”

Slecht uurschema

Op dit EK indoor in Apeldoorn zal Ponette op twee nummers in actie komen: de 4 x 400 m Mixed Relay en haar individuele 400 m. “Maar het uurschema mag voor de 400 m-lopers op zijn minst wat ongelukkig genoemd worden”, zegt Ponette. “Opnieuw, want de vorige keren was het ook al zo. In mijn ogen hadden ze dit EK met de Mixed Relay kunnen openen, want een wedstrijd om 18 uur of om 22 uur maakt een groot verschil.” Bellemans: “Tegenwoordig horen we voetballers klagen over de wedstrijdkalender, maar voor 400 m-lopers is het minstens even erg. Is dit nog wel menselijk?”

Concreet: donderdag 6 maart om 21.52 uur staat de finale van de 4 x 400 m Mixed Relay ingepland en vrijdag 7 maart staan vanaf 11.55 uur al de reeksen van de individuele 400 m op de planning. “Los daarvan vind ik de Mixed Relay wel een leuke discipline. Het is afwachten met welk team we zullen lopen, maar ik denk dat we voor de medailles kunnen meestrijden. Als we tactisch slim lopen, zit er iets in. Als aflossingsland hebben we intussen al heel wat ervaring, dus ik heb er heel wat vertrouwen in.”

Halve finale

Individueel hoopt Ponette sowieso de halve finale te bereiken. “Als we kijken naar wat ze twee jaar geleden in Istanbul heeft gedaan, mag Helena dromen van een finale. Maar nu zal ze al een wedstrijd met de Mixed Relay in de benen hebben. We zullen moeten afwachten of ze in die eventuele halve finale nog iets fenomenaals uit de brand kan slepen. In het verleden heeft Helena op kampioenschappen alvast al bewezen dat ze op adrenaline heel veel kan”, aldus Bellemans. “Omdat ik deze winter net iets minder volume getraind heb, denk ik minder goed voorbereid te zijn op de opeenvolging van meerdere wedstrijden kort na elkaar. Maar zoiets is moeilijk te voorspellen. De halve finale is het doel en daarna zien we wel wat er nog mogelijk is”, besluit Ponette.