Helena Ponette mist nipt plaats in finale op EK indoor: “Toch wel een klein beetje trots op mezelf”

Op het Europees kampioenschap indoor in het Turkse Istanboel heeft Helena Ponette het uitstekend gedaan. Nadat ze zich vrijdag kwalificeerde voor de halve finales met een knaltijd van 52.31, vocht ze in de halve finale vanuit de ondankbare baan twee voor wat ze waard was. Ze strandde met een tijd van 53.07 op amper 14 honderdsten van een plaats in de finale. “Er had misschien zelfs nog iets meer ingezeten”, zegt ze.

Helena Ponette stond vrijdag voor haar internationale vuurdoop in Istanboel. Natuurlijk was ze vorig jaar al enkele keren in actie gekomen met het nationaal estafetteteam, maar het EK indoor was haar eerste individuele kampioenschap en dat is toch nog iets anders. Toch leek de Oostendse nauwelijks onder de indruk, want in een loodzware reeks liep ze complexloos naar een topchrono van 52.31, een verpulvering van haar persoonlijk record met bijna een seconde.

“Ik was eerlijk gezegd wel geschrokken van de tijd, want ik had er totaal geen idee van hoe snel ik ging. Mijn focus lag op het aanklampen bij de atletes voor me. Die aanpak heeft duidelijk geloond.”

De atlete van Hermes Club Oostende plaatste zich zo met de snelste verliezende tijd voor de halve finales. “Ik had er vooraf op gehoopt en ik ben vooral blij dat ik met deze chrono heb kunnen bewijzen wat ik echt waard ben. Na het BK indoor was ik immers een beetje gefrustreerd achtergebleven.

Ervaring

Een kleine tien uur na de reeksen moest Ponette al terug de piste op voor haar halve finale. Ze kreeg de ongunstige baan twee toebedeeld, maar ook daardoor liet ze zich niet uit haar lood slaan. Ze knokte voor wat ze waard was en tot de laatste meters bleef ze in de running voor een plaats in de finale. “Uiteindelijk greep ik er nipt naast”, gaat ze verder.

“Ik maakte enkele kleine foutjes die me wat honderdsten kosten, maar al bij al denk ik dat ik het niet slecht gedaan heb. Het kon misschien net nog iets beter, maar ik mag ook niet te streng zijn voor mezelf. Dit is toch nog maar mijn eerste individueel kampioenschap en ik leer iedere wedstrijd iets bij. Bovendien begin ik indoor steeds leuker te vinden en dat is misschien het mooiste wat ik meeneem uit dit kampioenschap”, besluit ze.

