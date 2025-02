Helena Ponette loopt zowel 400m als Mixed Relay op EK indooratletiek

De volledige Belgische selectie voor het EK indooratletiek in Apeldoorn van 6 tot 9 maart is bekend. Met Helena Ponette erbij gaat het om twintig individuele atleten en nog eens vijf estafettelopers, dus 25 namen in totaal.

Helena Ponette mag op basis van haar ranking de individuele 400 meter lopen in Apeldoorn, waarvoor ook Imke Vervaet, Jonathan Sacoor en Daniel Segers geselecteerd zijn. Het viertal maakt ook deel uit van de twee Belgische estafetteteams op het EK. De Belgian Tornados treden behalve met Sacoor en Segers ook aan met Dylan Borlée, Florent Mabille, Christian Iguacel en Julien Watrin, die zijn eerste toernooiselectie haalt sinds zijn herstel van teelbalkanker. De zes Belgian Tornados vormen samen met Ponette, Vervaet en Camille Laus de selectie voor de Mixed Relay in Apeldoorn.

De volledige selectie:

Vrouwen: Rani Rosius (60m), Delphine Nkansa (60m), Imke Vervaet (400m, 4x400m), Helena Ponette (400m, 4x400m), Elise Vanderelst (1.500m) Lisa Rooms (3.000m), Elien Vekemans (polsstokspringen), Camille Laus (4x400m)

Mannen: Jonathan Sacoor (400m, 4x400m), Daniel Segers (400m, 4x400m), Eliott Crestan (800m), Pieter Sisk (800m en 1.500m), Tibo De Smet (800m), Jochem Vermeulen (1.500m), Ruben Verheyden (1.500m en 3.000m), John Heymans (3.000m), Elie Bacari (60m horden), Michael Obasuyi (60m horden), Ben Broeders (polsstokspringen), Jente Hauttekeete (zevenkamp), Thomas Carmoy (hoogspringen), Dylan Borlée (4x400m), Florent Mabille (4x400m), Christian Iguacel (4x400m), Julien Watrin (4x400m)