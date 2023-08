De Belgische aflossingsploeg bij de vrouwen loopt zondagavond (21u50) op de slotdag van het WK atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de finale op de 4×400 meter. Carole Bam, coach van de Belgian Cheetahs, rekent (in deze volgorde) op Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes en Camille Laus. Cynthia Bolingo raakt niet fit.

Ponette liep in de reeksen nog als laatste maar neemt nu als startloopster de plaats in van Naomi Van den Broeck. Laus kreeg rust in de reeksen en komt nu weer in het viertal als slotloopster.

Diskwalificatie VS

Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes en Helena Ponette klokten zaterdag in de tweede van twee reeksen 3:23.63 en bezorgden de Belgian Cheetahs zo hun ticket voor de finale. De top drie van elk van beide reeksen plaatste zich voor de finale, samen met de twee beste verliezende tijden over de reeksen heen. Met 3:23.63 eindigden de Cheetahs – na een ijzersterke ronde van slotloopster Ponette – in hun reeks op de derde plaats, na Groot-Brittannië (3:23.33) en de Verenigde Staten (3:23.63). De VS werd nog gediskwalificeerd waardoor de Belgische vrouwen een plek opschoven.