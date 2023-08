De Belgische aflossingsploeg bij de vrouwen is zondag op de slotdag van het WK atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest op de vijfde plaats geëindigd in de finale op de 4×400 meter. Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes en Camille Laus klokten voor de Belgian Cheetahs 3:22.84. Het goud ging na een spannend slot naar Nederland.

De Cheetahs werkten een consistente race af en liepen de hele tijd rond de vijfde positie. Voorin leek de winst naar Jamaica te gaan, maar na een ferme slotspurt van Femke Bol ging de wereldtitel naar Nederland (3:20.72). Jamaica (3:20.88) en Groot-Brittannië (3:21.04) maakten het podium vol. Canada (3:22.42) werd vierde voor België.

World Relays

De finalisten verzekerden zich van een ticket voor de World Relays in Nassau op 4 en 5 mei 2024. Veertien teams verdienen daar hun ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

Eerder al eens vijfde

Het Belgische record van de Cheetahs staat op 3:22.12. Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette en Camille Laus klokten die toptijd op het EK van 2022 in München. De Cheetahs eindigden in het verleden al op de vijfde plaats op het WK in 2019. Vorig jaar werden ze in Eugene zesde, telkens zonder Bolingo.