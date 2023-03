Helena Ponette in persoonlijk record naar halve finales 400m

Helena Ponette heeft zich vrijdagvoormiddag geplaatst voor de halve finales van de 400 meter bij de vrouwen op de Europese kampioenschappen indooratletiek in het Turkse Istanboel. Camille Laus werd nipt uitgeschakeld in de reeksen.

Laus kwam in de derde reeks niet verder dan de derde plaats, in 53.10, ver boven haar persoonlijk record (52.38) dat ze vorige maand in het Franse Metz neerzette. Enkel de top twee en de snelste twee verliezende tijden stootten door naar de halve finales van vrijdagavond en dus was het afwachten geblazen voor Laus.

Voor de start van de vijfde en tevens laatste reeks zat ze er met de tweede verliezende tijd nog nipt bij, maar uiteindelijk was het landgenote Helena Ponette die haar richting de uitschakeling duwde. Ook Ponette eindigde op de derde plaats, in de pijlsnelle vijfde reeks. Zij zette 52.31 op de tabellen, een fikse verbetering van haar persoonlijk record (53.23) van vorige maand in Gent. Zij mag met de snelste verliezende tijd en de derde tijd in totaal naar de halve finales en spoelde zo de niet-kwalificatie van de Belgian Cheetahs door.

De snelste tijd in de reeksen kwam op naam van de Poolse Anna Kielbasinska: 51.77. Zij was 37 honderdsten van een seconde sneller dan de Tsjechische Tereza Petrzilkova. De Nederlandse topfavoriete Femke Bol stootte in 52.35, goed voor een vijfde tijd in totaal, probleemloos door naar de halve finales.

Eerder op vrijdag plaatsten Julien Watrin en Alexander Doom zich bij de mannen probleemloos voor de halve finales.

Lees ook…

Atlete Helena Ponette uit Oostende blikt terug op haar jaar van de doorbraak: “Ik probeer de voetjes zo veel mogelijk op de grond te houden”

Helena Ponette: “Dit avontuur zal ik mijn hele leven onthouden”