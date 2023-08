Helena Ponette haalt de halve finales 400 meter op WK atletiek niet, ondanks persoonlijk record

Cynthia Bolingo heeft zich zondag op het WK atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest geplaatst voor de halve finales op de 400 meter. Helena Ponette haalde het niet, ondanks een stevig persoonlijk record.

De snelste drie loopsters van iedere reeks bemachtigden een ticket voor de halve finales, net als de zes beste verliezende tijden. Bolingo liep in de eerste van zes reeksen naar 50.29, goed voor de tweede plaats in haar heat en rechtstreekse kwalificatie met een seizoensbeste. Ponette eindigde in de vijfde reeks als zesde (51.52). Ze leek op weg naar een plaats in de top drie maar viel in de laatste 100 meter terug. Het vangnet van de verliezende tijden zat er ook niet in voor haar.

De 30-jarige Bolingo heeft een persoonlijke toptijd van 50.19 op de afstand, sinds september 2022 ook het Belgische record. Het persoonlijke record van de 23-jarige Ponette bedroeg 51.71, maar daar ging ze dus stevig onder.

De halve finales staan maandag in de avondsessie op de agenda. De finale volgt woensdag in de avondsessie.