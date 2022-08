Helena Ponette (Belgian Cheetahs) : “Tevreden met mijn prestatie, maar de ontgoocheling over het missen van het podium overheerst”

De Belgian Cheetahs hebben zaterdagavond net geen medaille kunnen pakken op het EK atletiek in München. De Belgische estafetteploeg voor vrouwen op de 4×400 meter liep een nieuw Belgisch record van 3:22.12, maar dat volstond net niet. Vier jaar geleden werden de Cheetahs ook al vierde op het EK in Berlijn. De teleurstelling was erg groot, ook bij de West-Vlaamse Helena Ponette.

Slotloopster Camille Laus kon op kop aan haar 400 meter beginnen, maar zag Nederland (3:20.87), Polen (3:21.68) en Groot-Brittannië (3:21.74) haar nog voorbijsnellen. “Dit is heel frustrerend”, pufte ze na afloop. “Ik ga tijd nodig hebben om dit te verteren. We lopen een geweldige chrono, een Belgisch record, maar het is niet genoeg. Ik begon als eerste, een positie die ik niet gewoon ben. Ik jaag eigenlijk liever op iemand. Daar had ik de voorkeur aan gegeven. Maar natuurlijk ben je ook blij dat je als eerste kan beginnen. Ik probeerde de andere landen niet voorbij te laten komen, maar kon het uiteindelijk niet houden. Ik baal er heel erg van.”

Helena Ponette had Laus met de race van haar leven in eerste positie gebracht. De Oostendse haalde liefst drie concurrentes in. “Ik voelde me vandaag nog beter dan in de reeksen”, knikte ze. “De opwarming ging super. Toen wist ik al dat er iets mogelijk was. Ik had veel vertrouwen en loop bijna de perfecte race, denk ik. Ik heb een dubbel gevoel. Natuurlijk ben ik heel tevreden met mijn prestatie, maar de ontgoocheling over het missen van het podium overheerst toch. Ik heb dit seizoen een enorme stap gezet. Dat belooft voor de toekomst.”

Beetje vermoeid

Startloopster Cynthia Bolingo was zelfs sprakeloos na de meet. “En dat overkomt me niet vaak”, baalde ze. “Iedereen heeft fantastisch gelopen en toch volstaat dit niet. Voor mij was vooraf alles mogelijk. We zullen door dit proces moeten. Ik ben er zeker van dat we die medaille op een groot kampioenschap ooit gaan pakken. Ik was persoonlijk een beetje vermoeid vandaag. Na de Memorial Van Damme gaat de riem er af voor dit seizoen.”

Hanne Claes was samen met Bolingo de nieuwkomer in de ploeg ten opzichte van de reeksen en zag dat het niveau heel hoog lag. “We waren zo snel en vallen toch net naast de medailles. Iedereen heeft het momenteel even heel moeilijk. We hebben alles gegeven. Ik voelde me goed en heb ons bij de kop van de koers kunnen houden. Dat was hoe ik het vooraf wilde”, eindigde ze.