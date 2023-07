Heel wat records gesneuveld op 26ste Guldensporenmeeting in Kortrijk

De Kortrijkse Guldensporenmeeting heeft er weer een succesvolle editie op zitten. Tal van nationale en persoonlijke records sneuvelden. Ook de Belgische top was op de afspraak.

Na de succesvolle edities van de vorige jaren kreeg de MOORE-Guldensporenmeeting het World Athletics Continental Tour bronze label. Zo komt de Kortrijkse MOORE-Guldensporenmeeting op hetzelfde niveau als de Nacht van de Atletiek en de Meeting International de la Province de Liège. En de 26ste editie ontgoochelde niet.

Sterke start

De meeting begon meteen met een Frans Nationaal Scholierenrecord op de 800 meter. De 17-jarige Yanis Vanlanduyt snelde naar 1’47”98. Nooit eerder doorbrak een Fransman de 1’48 grens. Bij de senioren zegevierde Tshepiso Masalela uit Botswana in 1’45”67. Pieter Sisk snelde naar een nieuwe persoonlijke besttijd van 1’46”07. Aurèle Vandeputte van Houtland AC finishte in 1’47”21.

Bij de dames was Gabija Galvydyte de beste in 2’01”15 voor Oratile Nowe uit Botswana in 1’01”8. Lore Quatacker verbeterde zich van 2’06”98 naar 2’06”81.

De Zuid Afrikaan Luxolo Adams schreef de 200 meter op zijn naam in 20”30. Zijn landgenoot Sinesipho Dambile werd tweede in 20”32. Dylan Brlee verbeterde zijn persoonlijk record naar 21”00. Alexander Doom strandde in 21”43.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Italiaanse Anna Bongiorni in 23”12. Rani Vincke scherpte haar PR met een tiende aan naar 23”63.

Hoogspringen

In het hoogspringen evenaarde Merel Maes het Nationale Juniorenrecord. Bij haar tweede poging ging ze over 1,93 meter. Yorunn Ligneel bleef steken op 1,77 meter. De 16-jarige Oekraïense Maryna Kovtunova verbeterde zich van 1,80 meter naar 1,84 meter. Bij de heren was Jef Vermeiren met 2,18 meter de beste.

Op de 400 meter bij de mannen snelde de Argentijn Elian Larregina naar een nieuw Nationaal Record in 45”34. Daniel Segers verbeterde zich gevoelig naar 47”19. Bij de dames ging de winst naar de Litouwse Modesta Justė Morauskaitė in 51”99.

De Nationale Belgium U23 ploeg op de 4×100 meter liep 39”92.

Cejhae Greene schreef de 100 meter op zijn naam. De atleet uit Antigua en Barbuda liet een chrono van 10”23 noteren. Dat was 1 honderdste sneller dan Tiaan Whelpton uit Nieuw-Zeeland. De Japanner Shota Iizuka vervolledigde het podium in 10”28. Kobe Vleminckx was goed voor 10”39.

Meer records

Anna Bongiorni uit Italië was de snelste dame in 11”31, voor de Nederlandse Marije van Hunenstijn in 11”36 en de Jamaicaanse Jura Levy in 11”38. Rani Vincke liep 11”60.

Mario Lambrughi uit Italië duldde op de 400 meter Horden niemand voor zich in een nieuwe persoonlijke besttijd in 49”67. De Spanjaard Sergio Fernandez werd tweede in 49”73. Bij de dames was Sarah Carli uit Australië primus in 56”01.

In het verspringen bij de dames was de Nederlandse Pauline Hondema met een sprong van 6,76 meter slechts 2 centimeter verwijderd van het Nationale Record van Daphne Schippers. De Australische Brooke Buschkuehl werd tweede met 6,71 meter.

Een van de beste prestaties kwam van Jochem Vermeulen op de 1500 meter. De atleet van AV Lyra-Lierse snelde solo naar 3’34”97. Een verbetering van 24 honderdsten. De Ier Cathal Doyle werd tweede in 3’37”08, de Nederlander Mahadi Abdi Ali derde in 3’37”43.

Daarmee gaat de 26ste editie de geschiedenis in als een van de meest succesvolle. De afwezigen hadden weer eens ongelijk. (ELD)