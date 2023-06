Hanna Vandenbussche schrijft de Antwerp Ten Miles en 20 km door Brussel op haar naam: “Plezier in het lopen teruggevonden”

Nadat het de afgelopen zes maanden een beetje stil was geworden rond Hanna Vandenbussche, trad de atlete van AV Roeselare onlangs terug op de voorgrond als winnares van de Antwerp Ten Miles en de 20 km door Brussel. Twee prestigieuze overwinningen die kleur geven aan haar atletiekjaar en die ook aantonen dat haar niveau terug in stijgende lijn gaat.

De naam Hanna Vandenbussche is onafscheidelijk verbonden met de CrossCup. Ze was de laatste jaren steevast één van de grote smaakmakers in dit nationale veldloopcriterium en heel vaak verbaasde ze op het BK veldlopen in Brussel met een topprestatie.

Tijdens de editie 2022-2023 was het dikwijls even zoeken naar haar naam in de uitslagen en het BK liet ze zelfs helemaal schieten. “Ik had de keuze gemaakt om in het eerste deel van de winter te focussen op mijn marathon in Valencia, maar na Nieuwjaar hoopte ik wel van nog wat goeie crossen te lopen”, zegt ze. “Mijn marathon in Valencia, waar ik heel hard naar had toegeleefd, bracht niet wat ik ervan verwacht had en daarna heb ik volgens mij de fout gemaakt om te snel te beginnen met de opbouw voor de crossen. Het is dan ook uitgedraaid op een grote ontgoocheling, met mijn opgave in Diest als triest hoogtepunt. Het Belgisch kampioenschap heb ik dan ook bewust niet meegedaan. Ik zat toen echt niet goed en ik heb te veel eergevoel om daar dan pakweg als tiende of vijftiende te finishen.”

Plezier primeert

Dat alles was toch ook een mentale klap voor de 35-jarige atlete uit Diksmuide en de afgelopen maanden nam ze rustig de tijd om alles terug op een rijtje te zetten. “Ik heb op professioneel vlak een heel druk jaar achter de rug, waarbij ik heel dicht bij mijn grenzen ben gegaan. De bedoeling voor dit jaar was vooral om het plezier in het lopen wat terug te vinden. In dat kader paste de deelname aan de Antwerp Ten Miles en de 20 km door Brussel volledig.”

“Ik weet dat er door heel wat echte atleten een beetje wordt neergekeken op deze wedstrijden omdat het geen officiële afstanden zijn. Ik snap dat standpunt wel, maar voor mij maakt dat op dit moment niet veel uit. Ik heb ervoor gekozen om me echt te amuseren, want dat miste ik vorig jaar een beetje. Ik heb dan ook enorm genoten van de sfeer en het was ook bijzonder leuk om die wedstrijden te winnen. “

Nieuwe marathon

Met die twee overwinningen zijn mijn doelstelling voor deze zomer dan ook al gehaald. Ik loop nu enkel nog de 10 km op de Nacht van Vlaanderen en daarna zal ik een rustperiode inlassen om dan mooi op te bouwen naar de winter toe. Het hoofddoel daarin zal nogmaals een marathon zijn. In principe wordt het de marathon van Warschau, maar helemaal zeker is het nog niet. Achteraf zal ik deze keer wel rustig de tijd nemen om goed ervan te herstellen en hopelijk lukt het daarna om nog een paar goeie crossen te lopen.” (GD)