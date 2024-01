Hanna Vandenbussche schrijft boek en heeft nieuwe sportieve plannen: “De marathon van Rotterdam is mijn nieuw doel”

Filosofe Hanna Vandenbussche kende op professioneel vlak een enorm druk 2023, onder meer door het schrijven van haar nieuw boek ‘Noch engel, noch beest’. De trainingen en het lopen in het algemeen moesten daar noodgedwongen een beetje voor wijken. “Ik geniet nog steeds van de sport en ik heb met de marathon van Rotterdam al een nieuw doel voor ogen”, zegt ze.

Eind oktober liet Hanna Vandenbussche nog een meer dan degelijke achtste plaats optekenen tijdens de CrossCup-manche in Roeselare. Dat liet vermoeden dat de atlete van AV Roeselare drie weken later op het BK in Hulshout wel degelijk zou meespelen voor een EK-selectie, maar zelf wist ze wel beter. “Om de een of andere reden kan ik in Roeselare altijd iets meer”, zegt ze. “Ik wist echter dat ik onvoldoende voorbereid was om me te kunnen plaatsen voor het EK. Ik had enorm veel stress, want mijn boek kwam bijna uit en ik was eerlijk gezegd totaal niet klaar voor dat BK. Ik heb toen opgegeven, maar eigenlijk heb ik daar best vrede mee. Ik wist dat dat kon gebeuren, maar aan de andere kant vond ik het jammer om er niet te starten. Het was heel mooi geweest om op het EK in Brussel mijn veldloopcarrière af te sluiten, maar het is nu anders gelopen. Ergens is dat jammer, maar toch heb ik als toeschouwer – samen met Louise Carton, heel hard genoten van dat EK. Weliswaar op een andere manier.”

Blaise Pascal

“2023 was voor mij heel erg druk en daardoor verdween het lopen een beetje op de achtergrond. Ik werk voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en ook nog voor de KUL. Daarnaast besliste ik ook om vorig jaar mijn boek ‘Noch Engel, Noch Beest’, gebaseerd op het gedachtegoed van Blaise Pascal, te schrijven. Ik had mijn doctoraat geschreven over deze filosoof en aangezien we in 2023 zijn 400ste verjaardag vierden, vond ik het een gepast moment.”

“Ik ga vooral genieten, net zoals ik ook altijd ga blijven genieten van filosofie”

Hanna schreef eerder al het boek ‘Het lot van Atalanta’, waarbij ze de link legde tussen filosofie en afstandslopen. “Deze keer was het een boek waarin het anekdotische en het persoonlijke wat achterwege bleef. Het gaat over de menselijke natuur en over het feit dat de mens een ambigu wezen is. Verscheurd door enerzijds een verlangen naar grootsheid en anderzijds door de miserie en de kwetsbaarheid waar hij steeds naar wordt teruggeworpen. Die spanning die Blaise Pascal beschrijft, heb ik proberen vertalen naar de actualiteit. Ik wou met dit boek een wat bredere problematiek aansnijden. Het was een strijd tegen de tijd, maar uiteindelijk is het boek tijdig afgeraakt en ben ik tevreden met het resultaat.”

Twee passies

Filosofie en hardlopen zijn twee grote passies die de persoonlijkheid van Hanna typeren. Ze schenken haar allebei evenwicht in het leven. “Het zijn twee behoorlijk individualistische passies en er zijn uiteraard heel wat belangrijkere dingen in het leven, maar het zijn twee zaken die ik altijd heel mooi heb kunnen combineren. Op de een of andere manier versterken die elkaar ook. Beide passies zorgen ervoor dat er energie vrijkomt. Ze geven zin aan mijn leven. Lopen zal, naarmate ik ouder word, allicht steeds moeilijker gaan, maar ik geniet er nog altijd enorm van. In 2022 zei ik nog dat ik misschien ging stoppen, maar afgelopen zomer liep ik de Antwerp 10 Miles en de 20 km van Brussel en daar heb ik enorm veel deugd van gehad. Het waren zeer positieve loopervaringen die me weer prikkelden. Dat had ik ergens nodig. Ondertussen richt ik me alweer op een nieuw doel, namelijk de marathon van Rotterdam. Ik heb daar enorm veel zin in en er is nu tijd vrijgekomen om, samen met mijn trainer Frank Bastiaens, rustig op te bouwen. De komende jaren hoop ik nog meer van die dingen te doen, zonder druk. Ik ga vooral genieten, net zoals ik ook altijd ga blijven genieten van de filosofie en het lezen”, besluit ze.

(Gunther Dekie)