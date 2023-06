Gust Vancanneyt verbrak persoonlijk record op Putbos-meeting in Oordegem

Gust Vancanneyt (17) uit Wervik deed zaterdag mee aan de Putbos-meeting in Oordegem. Hij verbrak er zijn persoonlijk record op de 800 meter met een tijd van 1’54”84. Het clubrecord van FLAC Athleoo uit 1979 werd daarmee verbroken.

“Ik train zes keer per week. Op woensdag voert papa Toni me naar Leuven voor de wekelijkse training met de talentenploeg van de Vlaamse Atletiekliga (VAL). De andere dagen train ik bij de Wervikse afdeling van FLAC of doe ik zelf een duurloop langs de Leie. Mijn trainingen gebeuren meestal meteen na school. Als ik thuiskom van de sportschool RHIZO in Kortrijk ben ik een kwartier later vaak al aan het lopen. Ik heb geen tijd om stil te zitten.” Gust Vancanneyt (17) is een drukbezette jongeman: lopen, school, Chiro… Hij combineert het allemaal: “De enige dagen waarop ik niet naar de Chiro ga, zijn de dagen waarop ik een wedstrijd heb. Anders ben ik er altijd.” Gust behoort dan ook tot een belangrijke familie binnenin de Wervikse Chiro. Ouders Toni (42) en An (43) behoren tot de bivak-kookploeg, nonkel Jan (41) gaat al sinds jaar en dag mee met de Aspi’s op voorkamp en zussen Nelle (15) en Janne (13) zijn er ook lid.

Beep-talent

Gust kan zijn looptalent dan ook kwijt tijdens de Chiro-activiteiten. Tijdens het bivak in Houthulst (2020) in volle coronacrisis liep hij als Tito (eerste en tweede middelbaar) de beruchte beep-test uit. Bij die test is het de bedoeling dat je van A naar B loopt tussen twee beep-geluiden die worden afgespeeld. De tijd tussenin verkleint steeds. De test duurt 12 minuten in totaal en elk jaar haalt slechts een enkeling de eindmeet. Gust zijn sadistische Chiroleiding besloot om de vermaarde oefening tijdens een snikhete bivak te organiseren en hij slaagde. Sinds het einde van de coronagolf is Vancanneyt obsessief beginnen te trainen. “Voordien liep ik ook wel, maar sinds ik opgemerkt werd door de talentcoaches van de VAL is alles in een stroomversnelling gekomen.” En de bewijzen zijn ernaar: Gust staat momenteel 6de op de jaarranking van zowel de 400 als de 800 meter. Zijn beste prestatie tot nu toe noemt Gust zijn 2de plek (800m) op het BK vorig jaar: “Ik was echt verrast met mijn zilveren medaille. Vooraf dacht ik dat een top 5 mooi zou zijn.”

De Wervikaan had zaterdag even goeie benen op de Putbos-meeting in Oordegem. Hij verbrak een 44 jaar oud clubrecord van Athleoo Wervik met een tijd van 1’54”84 op de 800 meter. Miro Verledens, een andere atleet van de club, verbrak een 46 jaar oud record op de 1500 meter.

Dromen mag

Gust spreekt zijn dromen op lange termijn al uit: “Ik weet dat de kans heel erg klein is dat ik me ooit kan kwalificeren voor de Olympische Spelen of Wereldspelen. Er zijn momenteel maar twee Belgen die dat kunnen op die afstand, maar dromen mag. Realistischer is het om ooit een internationaal kampioenschap te kunnen doen. Als ik daarin slaag, dan is mijn carrière een succes geweest!” (Rémi Bruggeman)