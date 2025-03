Gunther Vanhoutte (50) loopt Belgisch record

Gunther Vanhoutte (50) uit Tielt mag stilaan een fenomeen genoemd worden bij AV Molenland. Een paar weken geleden liep hij het nationaal record bij de masters M50 op de 1.000 meter indoor en onlangs kroonde hij zich voor de 27ste keer in zijn carrière tot individueel nationaal kampioen.

Hij doet al zijn hele leven aan atletiek, maar er zit weinig tot geen sleet op Gunther Vanhoutte. Zijn foulé, zoals ze dat in looptermen noemen, is er eentje waar menig jeugdige atleten jaloers op zijn en de tijden die hij op 50-jarige leeftijd nog loopt zijn indrukwekkend. “Ik heb het geluk dat ik het fysiek allemaal nog kan”, zegt hij. “Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat ik nooit echt zot gedaan heb. Ik heb nooit te veel getraind of te veel wedstrijden gelopen. Ik heb mezelf steeds de tijd gegeven om na een wedstrijd te recupereren.”

“Ik heb wel af en toe iets voorgehad, maar dat is dan meestal geen loopblessure. Zo heb ik begin december mijn sleutelbeen gebroken en dat heeft mijn voorbereiding op het West-Vlaams kampioenschap veldlopen verstoord. Ik werd er tweede en toen heb ik me voor de rest van de winter een drieledig doel gesteld: een veldloop winnen, het Belgisch record op de 1.000 meter verbeteren en Belgisch kampioen worden.”

De Meulebekenaar hield woord, want hij won eind januari de veldloop van Ieper, op 16 februari scherpte hij het Belgisch record op de 1.000 meter aan tot 2’44”95 en afgelopen en afgelopen zondag werd hij Belgisch kampioen op de 800 meter. “Van die drie dingen was het nationaal record het moeilijkst. Het vorige record stond met 2’45”06 op naam van Marc Nevens. Het is dus heel erg nipt geweest, maar ik ben enorm blij dat ik het gehaald heb. Het is de eerste keer dat ik een individueel nationaal record loop.”

Op het nationaal kampioenschap maakte hij er een demonstratie van, want op de 800 meter liep hij solo naar de titel in 2’05”83. De concurrentie volgde op maar liefst twaalf seconden. “Het belangrijkste vind ik nog steeds dat ik een goed niveau haal en een mooie tijd loop. Zolang dat lukt ga ik er ook mee door.”

Zoon Vince

Op training krijgt Gunther vaak het gezelschap van zijn 14-jarige zoon Vince, die ook aangesloten is bij AV Molenland. “Het is heel leuk om trainingen af te werken met mijn zoon. Ik kijk ook enorm uit naar volgend jaar. Vince wordt dan scholier en in het veldlopen lopen die samen met de masters. Het wordt bijzonder om samen met hem aan de start te staan. Of hij mij dan zal verslaan? Voorlopig ben ik nog de snelste, maar het is voor hem een mooie motivatie om beter te worden.”

