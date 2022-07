Guldensporenmeeting in Kortrijk lost verwachtingen in

De 25ste Quandis Guldensporenmeeting was er een van hoog niveau. Tientallen persoonlijke records sneuvelden. De hoofdrolspelers losten de verwachtingen in.

Het eerste startschot van deze EA Parmit Meeting in het Wembley Sportcentrum weerklonk om 16.45 uur. De Finse Milja Thureson won de 400 meter in 53”12 voor Lisanne de Witte en Anne van de Wiel in respectievelijk 53”15 en 53”85. Margo Van Puyvelde werd eerste Belgische in 54”82, goed voor een vijfde plek. Bij de mannen was Thomas Jordier de beste. De Franse kampioen van dit jaar finishte in 46”35. Zijn landgenoot Alexis Laloyer werd tweede in 46”46 en Tomas Keršulis uit Litouwen derde in 46”52. Eerste landgenoot werd Dylan Monserez. De atleet van KKS snelde naar een nieuwe persoonlijke besttijd in 48”53.

De zege in het discuswerpen was voor de Nederlandse Alida van Daalen met een worp van 55,58 meter. Babette Vandeput gooide 53,10 meter en werd tweede.

Uitkijken naar Dafne Schippers

Op de 100 meter voor vrouwen was het uitkijken naar de Nederlandse ex-wereldkampioene Dafne Schippers. Toch was het de Jamaicaanse Shashalee Forbes die de snelste tijd liet noteren in de reeksen met 11”32. Schippers werd tweede in 11”37. De Jamaicaanse Jura Levy derde in 11”41. Geen Schippers meer in de finale. Door een lichte blessure haakte ze af. Shashalee Forbes won in 11”23 voor Jura Levy in 11’41 en de Franse Floriane Gnafoua in 11”43.

Bij de mannen was Ojie Edoburun uit het Verenigd Koninkrijk de beste in 10”16. Oshane Bailey uit Jamaica werd tweede in 10”18. In de finale draaiden de heren de rollen om in respectievelijk 10”15 en 10”20.

De Bulgaarse Mirela Demireva, zilver op de Olympische spelen, won het hoogspringen met 1,88 meter. De Duitse Bianca Stichling werd tweede met 1,85 meter en Marithé-Thérèse Engondo uit Zwitserland derde met 1,79 meter. Eerste landgenote werd Claire Orcel met 1,79 meter. Yorunn Ligneel van Houtland AC werd tiende met 1,75 meter. Bij de heren ging de zege naar Douwe Amels. De Nederlander sprong over 2,20 meter. De Ier David Cussen werd tweede met 2,12 meter, net als Lars Van Looy van Vilvoorde AC die derde werd. Giebe Algoet van HCO Oostende werd vijfde met 2,08 meter.

De 800 meter bij de vrouwen was van een hoogstaand niveau. Maar liefst 30 atletes bleven onder de 2’10. De Italiaanse Eloisa Coiro won in 2’01”55. De Française Agathe Guillemot liep met 2’02”64 de tweede tijd. Tess Kirsopp-Cole werd derde in 2’03”04. Marisca Parewyck van AC Eendracht Aalst werd eerste landgenote. De mama van drie snelde naar 2’04”62, goed voor de tiende chrono.

Thomas Staines uit het Verenigd Koninkrijk zegevierde bij de mannen in 1’46”08. Boitumelo Masilo uit Botwana werd tweede in 1’46”16 voor de Canadees Zakary Mama-Yari in 1’47”42. Marius De Bruyn van AC Eendracht Aalst snelde naar 1’48”62, een nieuw persoonlijk record.

De zege op de 200 meter bij de vrouwen ging naar de Nederlandse Tasa Jiya in 23”13. Tweede werd de Litouwse Lukrecija Sabaitytė in 23”57 voor haar landgenote Eva Misiūnaitė in 23”59. Rani Vincke van Houtland AC werd vierde in 23”63.

Bij de mannen was junior Benjamin Richardson uit Zuid-Afrika primus in 20”38. Gediminas Truskauskas uit Litouwen werd tweede in 20”56. De Duitser Robin Erewa derde in 20”61. Robin Vanderbemden eindigde vierde in 20”73.

1.500 meter

Justin Kipkoech Kemboi uit Kenia was de beste op de 1.500 meter in 3’37”01. Zijn landgenoot Elijah Manangoi werd tweede in 3’37”03. James Hansen uit Australië werd derde in 3’37”61. Simon Meganck van AC Eendracht Aalst was onze eerste landgenoot met 3’47”39, een nieuwe besttijd. Hans Omey van AZW liep met 4’55”62 een nieuw clubrecord bij de masters. Michael O’Hara uit Jamaica won de 110 meter horden in 13”57. Zijn landgenote Crystal Morrison was met 13”17 de beste bij de vrouwen.

