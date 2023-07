Guldensporenmeeting brengt Belgische atetiektop naar Kortrijk

Wie de Belgische atletiektop aan het werk wil zien, moet op zaterdag 8 juli naar de Guldensporenmeeting in Kortrijk afzakken. De meeting, die na enkele succesvolle edities van World Athletics het Continental Tour bronze label heeft gekregen, is voor veel atleten een belangrijke afspraak met het oog op kwalificatie voor het WK en de Spelen in Parijs. Een overzichtje.

“In de vorige jaren kwamen tientallen olympische kampioenen, wereldkampioenen, Europese kampioenen langs in Kortrijk”, vertelt Pol Parmentier, organisator en voorzitter van KKS Spurs.

WK en Spelen

“Dit jaar staat de Guldensporenmeeting in het teken van het WK in augustus in Boedapest en de Olympische Spelen 2024 in Parijs.”

“Atleten van over de hele wereld krijgen in Kortrijk een kans om alsnog hun selectie voor de wereldkampioenschappen af te dwingen.”

“En sinds 1 juli kunnen ze zich plaatsen voor de Spelen in Parijs. Dat kunnen ze door de limiet voor deelname te realiseren, of door hun plaats op de worldranking te verbeteren door de extra punten die ze in Kortrijk kunnen verdienen.”

Dit weekend zullen het vooral de Belgen zijn die in the picture willen lopen. Ze krijgen tegenstand van atleten uit Oceanië, zuidelijk Afrika en Europa.

Falcons en Dooms

“Op 4x100m mannen willen de Belgian Falcons zich plaatsen voor zowel het WK als de Spelen. Belgium U20 wil een selectie afdwingen voor het EK U20 in Jeruzalem.”

“De vier snelste Belgen – Kobe Vleminckx (10.23), Jordan Paquot (10.34), Ward Merckx (10.36) en West-Vlaming Rendel Vermeulen (10.40) – komen ook aan de start op de 100m individueel. Daar moeten ze het opnemen tegen een tiental buitenlandse atleten die dit seizoen al tussen 10.00 en 10.30 liepen.”

Alexander Doom

“Op 200m mannen mikken we op een winnende tijd onder 20 seconden. Bij een gunstige wind kunnen Luxolo Adams (19.82) en Méba-Mickael Zézé (19.97) dat zeker realiseren.”

“De West-Vlaamse topper en Belgian Tornado Alexander Doom komt zijn snelle benen testen. Zijn palmares is intussen indrukwekkend: in 2023 goud op EK 4x400m indoor; in 2022 Belgisch kampioen 400m, goud op WK 4x400m indoor, zilver op EK 4x400m, en brons op WK 4x400m outdoor, in 2021 vierde op de Spelen…”

“Atleten kunnen zich hier plaatsen voor Parijs 2024” – Organisator Pol Parmentier

“Bij de 100m en 200m vrouwen kijken we uit naar de lokale atletes Rani Vincke en Manon Depuydt. Belgian Cheetah Imke Vervaet kan voor een eerste duik onder 23.00 zorgen op 200m. Op 400m vrouwen wil de Litouwse Modesta Morauskaité, na blessureleed, weer onder 51.00 uitkomen.”

“De lokale toppers zijn Margo Van Puyvelde en 800m-revelatie Maaike Vander Cruyssen. De 800m mannen is opgebouwd rond de Belgische toppers Peter Sisk en West-Vlaming Aurèle Vandeputte. Recent bleef Peter met 3.35.12 op de 1.500m nipt boven de limiet voor selectie voor Parijs. Nu wil hij samen met Aurèle in Kortrijk onder 1.44.70 duiken, de limiettijd voor selectie voor de Spelen.”

Laatste stap zetten

“Op 800m vrouwen mikken we op een eindtijd rond 2.00. Na vele jaren komt de 400m horden weer op het programma. Dat is niet toevallig. Bij de mannen wil Dylan Monserez van organisator KKS de laatste stap naar de Belgische top zetten. Dat kan, in een sterk bezette wedstrijd met een aantal buitenlandse atleten die vlot onder 50.00 duiken. Ook hier zijn heel wat Belgische toppers present”, aldus nog Parmentier.